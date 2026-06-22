 
Культура

Встреча с писателем и режиссером Александром Смирновым пройдет в Изборске

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Государственный музей-заповедник «Изборск» приглашает на творческую встречу с известным петербургским писателем, автором книги «Четвероногие герои СВО» и режиссером фильма «Мама героя» – Александром Смирновым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото предоставлены музеем-заповедником «Изборск»

«Александр Александрович Смирнов – участник СВО, член Союза писателей России, автор 14 книг, режиссер документального кино, действительный член Русского Географического Общества, подъесаул Всевеликого Войска Донского, в 2023 году – доброволец отряда "БАРС", ДШК "ДОН"», - пояснили в музее.

Отмечается, что в Доме купца Белянина работает выставка «Четвероногие герои СВО», созданная по одноименной книге Александра Смирнова, рассказывающей о том, как братья наши меньшие помогают российским военным в зоне проведения специальной военной операции.

«В суровых боевых условиях четвероногие герои вносят свой вклад в Победу, помогают бойцам, выручают их в опасных ситуациях, а иногда и спасают от смерти», - добавили в музее.

На творческой встрече с читателями и зрителями Александр Смирнов расскажет о том, как создавалась книга «Четвероногие герои СВО», и представит свой новый документальный фильм «Мама героя». 

«Ждём вас в "Изборской палате Русской словесности и Православной веры" – в среду 24 июня в 13:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 41а», - заключили в музее.

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