В Пскове открылась выставка, на которой студенты визуализировали «Шум города»

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени Ивана Василёва открылась выставка фотографий, живописи, коллажей и цифровой графики «Шум города», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: Централизованная библиотечная система Пскова

Это творческий эксперимент студентов третьего курса Центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ. В своих работах они попытались переосмыслить Псков как сложный многослойный организм. Разобрать на фрагменты, ускользающие от взгляда обывателя, и собрать заново как созданную человеком эмоционально насыщенную среду, которая обретает собственный характер и сама начинает влиять на живущих в ней людей.

На выставке представлены работы Анастасии Скакодубовой, Марии Древаль, Анжелики Большаковой, Ксении Матюшкиной, Марка Крупецкого, Арины Федуловой, Александры Петраш, Анастасии Николаевской и Анастасии Ивановой.

На открытии выставки их преподаватель Николай Денисьев признался, что и сам не очень верил, что этот проект удастся осуществить, потому что студенты – люди, по его словам, необязательные. Свою роль в этом проекте он оценил очень скромно: «Даже не руководить, а немножко подталкивать, направлять, мотивировать». Интерес педагога заключался в том, чтобы узнать, что молодые люди думают про наш город: «Ведь к человеку на улице не подойдёшь просто так и не спросишь, какое впечатление на него производит окружающая среда, да и выразить это впечатление словами не каждый сможет. А в плакате, в живописи это получается наилучшим образом».

По словам Николая Денисьева, работы получились очень интересные, молодым людям удалось реализовать в них смелые идеи.

Мария Древаль как один из авторов представленных работ, сказала, что для многих её однокурсников это первая выставка, поэтому все они очень волновались, но стремились доказать, что могут создать что-то оригинальное и интересное.

«Наша задача была показать, что есть что-то красивое даже в неприметном или, наоборот, приевшемся. Например, я постаралась показать, что наши псковские высотки с их одинаковыми окнами тоже красивые», - объяснила она.

Николай Денисьев также поблагодарил библиотекарей Василёвки за помощь в реализации этого проекта и сказал, что это было сотрудничество «в душу». А библиотекари в свою очередь порадовались, что в ПсковГУ такая креативная молодёжь, и выразили надежду, что студенты направления «Дизайн» продолжат радовать посетителей Историко-краеведческой библиотеки своим творчеством.

Выставка приурочена ко Дню молодёжи.

Цитаты из подписей к работам, представленным на выставке:

«Мне было тесно в рамках классических представлений о дизайне красивого города. Участие в выставке – это мой способ совершить визуальный бунт против открыточных видов». (Марк Крупецкий)

«Это попытка услышать тишину, которая на самом деле наполнена смыслами». (Арина Федулова)

«Я хожу по одним и тем же улицам годами, но проект заставил меня наконец-то вглядеться в детали, которые раньше казались «фоном». Моя цель показать, что даже в самом знакомом здании скрывается целый новый мир». (Анастасия Николаевская)

«Мне было интересно выйти за рамки привычного и попробовать передать «шум» города не через прямые образы, а через ощущения, текстуры и коллажи. Это было попытка деконструировать привычный Псков и собрать его заново в новом качестве». (Александра Петраш)

«Для меня город не набор декораций, а полноправный соавтор… Я хотела показать, что дизайн способен пересобрать городское пространство в голове у человека, превращая обычную прогулку в полноценное эмоциональное путешествие». (Анжелика Большакова)