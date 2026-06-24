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Санитарные дни в Псковском музее-заповеднике пройдут 24 и 30 июня

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Санитарные дни в Псковском музее-заповеднике пройдут 24 и 30 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

24 июня (в среду) на санитарный день будут закрыты Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни.

30 июня (во вторник) – Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; Главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея; Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; Музей-квартира В. И. Ленина; Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; Музей-усадьба М. П. Мусоргского; Музей-усадьба С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры. Поганкины палаты в этот день будут работать до 15:00. 

«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов музея», - добавили в пресс-службе. 

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