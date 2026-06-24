 
Культура

Делегация Псковской области прибыла в Красноярск на «Студенческую весну»

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Делегация Псковской области прибыла в Красноярск для участия в XXXIV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» организаций высшего образования. Масштабное творческое событие проходит с 24 по 29 июня, сообщили в АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив». 

Фотографии: АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив»

Фестиваль объединит 3600 участников из 85 регионов России. Псковскую область на фестивале представляют семь студентов Псковского государственного университета. Ребята выступят в трёх конкурсных направлениях: «Вокальное», «Танцевальное» и «Театральное».

Конкурсные просмотры и образовательная программа пройдут с 25 по 27 июня, а 28 июня жюри подведёт итоги и назовёт победителей.

 

Фестиваль проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». 

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