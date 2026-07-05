Изборский фестиваль «Словенское поле 2026» будет посвящен памяти основателя

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» в этом году будет посвящен памяти поэта, общественного деятеля, основателя фестиваля Андрея Краденова (1963 — 2026), сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Псковский литературный портал

Масштабное литературное событие объединит любителей поэзии в Пскове и музее‑заповеднике «Изборск».

Дата проведения фестиваля — 1 августа. Площадками станут Псков и деревня Изборск Печорского района (музей‑заповедник «Изборск»).

Важной частью программы станет отборочный этап Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри». При этом отдельная конкурсная программа в рамках «Словенского поля» не предусмотрена.

Принять участие в фестивале можно по предварительной заявке. С дополнительной информацией можно ознакомиться в положении фестиваля.