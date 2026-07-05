В Пскове стартовал фестиваль «Второй закон» и книжная ярмарка

В Пскове в торговом комплексе Fjord Plaza при поддержке Централизованной библиотечной системы Пскова открылись книжная ярмарка и литературный фестиваль «Второй закон. Теория литературной гравитации», в котором принимают участие псковские писатели и поэты. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Идею этого мероприятия его организаторы (ассоциация книжных фестивалей «Читающая Россия») объясняют так: «Название отсылает ко второму началу термодинамики — закону, согласно которому энтропия замкнутой системы неизбежно возрастает. Хаос нарастает. Но литература — это способ упорядочить мир, создать из него смысл. Второй закон — это и Второй закон Ньютона. Книга обладает силой притяжения — она притягивает к себе других авторов, других читателей, формирует созвездия смыслов. Псков — место, где эта гравитация особенно ощутима: город с тысячелетней историей и особым отношением к слову. Десять дней лекций, дискуссий, авторских чтений и книжной ярмарки с крупными и независимыми издательствами».

Авторы идеи намеренно заложили в название своего фестиваля отсылку ко второму закону Ньютона, который, согласно легенде, учёный открыл, когда ему на голову упало яблоко. Поскольку этот фестиваль был задуман как предвестник масштабного псковского фестиваля «Книжная яблоня», который этой осенью Централизованная библиотечная система Пскова будет проводить при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в непривычном для горожан формате.

Организаторы «Второго закона» привезли в Псков огромное количество книг от более 80 разных издательств, среди которых можно найти литературу на любой вкус — от серьёзных научных исследований в разных областях, мемуаров и богато документированных исторических монографий до роскошно иллюстрированных сказок и комиксов. Причём все эти книги они предлагают по ценам ниже рыночных в формате гаражной распродажи.

Фестиваль начался с лекции «От реализма к социальной фантастике» псковского прозаика, которая пишет на стыке реализме и социальной фантастики, Натальи Царевой. Ещё одна известная псковская писательница, автор книг в стиле фэнтези Анна Сойтту в лекции «От «Пути Древней крови» к другим мирам» рассказала «о своём пути как автора от больших вселенных к тишине внутри».

Первый день фестиваля завершился выступлением «Клуба не очень анонимных поэтов» в лице Кирилла Иванова, Снежаны Романовой и Сергея Молчанова.

Сегодня на фестивале в торговом комплексе Fjord Plaza помимо приезжих писателей выступила автор и руководитель проекта «Псковская история в сказках», краевед Марина Иванова.

В воскресенье, 5 июля, экскурсовод Яна Алексеева расскажет, каким виделся Псков людям, чьи произведения стали классикой. Экскурсовод Валентина Вокина прочтёт лекцию «Судьба Пскова в зеркале древнерусской литературы» и объяснит, откуда мы знаем, каким Псков был много веков назад. Экскурсовод Янина Зызина расскажет, что общего у города Энска из романа Вениамина Каверина «Два капитана» и у настоящего Пскова. Ведущий государственной телерадиокомпании «Псков» Кирилл Радион объяснит, как лучше подобрать материал для художественного чтения, как правильно расставлять смысловые и интонационные акценты и в чём секрет успешного контента со стихами в соцсетях. А завершат воскресную программу снова члены псковского «Клуба не очень анонимных поэтов».

Фестиваль и книжная ярмарка работают ежедневно до 12 июля по адресу Псков, д. Борисовичи, ул. Завеличенская, 23, Fjord Plaza. Подробную программу выступлений можно прочитать на официальном сайте фестиваля. Книжная ярмарка открыта всё время работы торгового центра.