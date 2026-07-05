 
Культура

В Пскове обсудят сохранение объектов Всемирного наследия на межрегиональном форуме

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В Пскове с 9 по 10 июля пройдёт VI Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов», сообщили в научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры.

Фото: Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры

«Приглашаем всех, кто интересуется сохранением памятников истории и культуры, стать частью важного события в сфере охраны культурного наследия!» - отметили организаторы.

Площадкой станет конференц‑зал Библиотеки им. И. И. Василёва (площадь Ленина, дом 3, 2‑й этаж). Начало — в 11:00.

Форум проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Положение о мероприятии можно посмотреть в официальной группе центра.

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