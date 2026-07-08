Состоялся второй кастинг девятого сезона псковской «Битвы талантов». ФОТО

Второй кастинг девятого сезона проекта «Битва талантов» состоялся в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, гости мероприятия смогли посмотреть на уличные танцы — как сольные, так и в группе, номера на мини-батутах в формате джампинг-фитнеса в группе и соло. Также были представлены латино-американские танцы и вокальные номера.

Фотографии: Татьяна Савраева

Кастинг проходил в формате уличного мероприятия несмотря на дождь.

В экспертном жюри второго кастинга были победитель восьмого сезона «Битвы талантов» в номинации вокал Денис Константинов, победитель восьмого сезона «Битвы талантов» в номинации дизайн Алена Иванова, амбассадор проекта, Миссис GrandMa Светлана Шумейко.

«Спешите подать заявку на участие в отборе на главный проект талантливых и ярких в новом сезоне «Битвы талантов». Вакантных мест для участия в кастинге остается все меньше и меньше! Можно представить любой талант — как танец, песню, так и музыкальное исполнение и даже акробатические пируэты!» — комментируют организаторы.

Заявки желающих принимаются в официальной группе проекта. Отправить информацию о себе и своем таланте можно в личные сообщения группы. Информацию можно уточнить по телефону: 8-911-350-19-14.



Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в рамках празднования Дня города - 24 июля в парке «Волшебная гора».

Организаторами проекта выступают: МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1» и Псковская Лента Новостей. Генеральные партнеры: МТС, Волшебная гора, аквапарк «Акваполис», «Вики Спорт».