В усадьбе Вечаша открылась выставка с работами по мотивам сказок Бажова

В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова открылась выставка «Путешествие в сказку». Свои работы представили члены Союза художников и Ассоциации художников Царского Села – семейная пара Александра Сперанская и Халим Амиров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.
Фото: Псковский музей-заповедник
Мир Халима Амирова пронизан любовью к истории, эпосу, народным сказкам и литературе. Его сюжеты часто переносят зрителя на улицы, набережные и площади Петербурга. Особое место занимают образы, рожденные детскими впечатлениями от сказок Бажова и уральских легенд. На полотнах оживают величественная «Хозяйка Медной горы» и таинственный «Шурале».
Экспозиция уже успела произвести впечатление на первых гостей.
Посетить выставку можно в усадьбе Вечаша до 2 сентября.