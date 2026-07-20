В усадьбе Вечаша открылась выставка с работами по мотивам сказок Бажова

В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова открылась выставка «Путешествие в сказку». Свои работы представили члены Союза художников и Ассоциации художников Царского Села – семейная пара Александра Сперанская и Халим Амиров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Два автора – два разных взгляда на волшебство русской культуры. Вселенная Александры Сперанской – это праздник цвета и формы. Её полотна отличают изысканная техника, внимание к мельчайшим деталям и невероятная яркость красок. В центре её творчества – радость бытия, познание мира и культурного кода России. На выставке представлены полотна из нескольких серий: "Истоки", "Жила-была я" и "Путешествие во времени"», - рассказали в музее.

Мир Халима Амирова пронизан любовью к истории, эпосу, народным сказкам и литературе. Его сюжеты часто переносят зрителя на улицы, набережные и площади Петербурга. Особое место занимают образы, рожденные детскими впечатлениями от сказок Бажова и уральских легенд. На полотнах оживают величественная «Хозяйка Медной горы» и таинственный «Шурале».

Экспозиция уже успела произвести впечатление на первых гостей.

«Работы сказочные, фантазийные, они позволили увидеть богатый внутренний мир авторов. Картины Александры поразили своей яркостью и детализацией», — поделились мнением первые зрители.

Посетить выставку можно в усадьбе Вечаша до 2 сентября.