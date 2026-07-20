Псковский музей-заповедник информирует о выходных днях 20 и 21 июля.

Фото: Псковский музей-заповедник

Сегодня выходной день будет на следующих объектах:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

Но в этот день псковичи смогут посетить:

Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;

Двор Постникова;

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;

Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

Покровскую башню.

Завтра, 21 июля, выходной день на следующих объектах: