День семьи, любви и верности отметили в библиотеках Пскова

В Пскове библиотеки провели мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности. Посетители смогли почитать, поиграть, поучаствовать в мастер-классах и поразмышлять о семейных ценностях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: централизованная библиотечная система Пскова

В Детской экологической библиотеке «Радуга» для читателей подготовили две книжные выставки с обзором — «Дружная семья не знает печали» и «Как хорошо в большой семье». Также прошла игровая программа в рамках цикла мероприятий «Шкатулка народной мудрости». Читатели вспоминали пословицы, отгадывали загадки, играли в настольные игры и выполняли творческие задания.

Громкие чтения «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья!» стали мгновениями единения разных поколений. Родители, дедушки и бабушки читали вместе с младшими членами семьи истории из книг «Мама всегда рядом» Вероник Каплэн, «Энциклопедия о любви и дружбе» Елены Ульевой и «Как-то раз в одной семье...» Александры Бодровой. Затем они обсудили прочитанное и посмотрели отрывки из семейных фильмов.

В Библиотеке – Центре детского чтения 8 июля прошёл мастер-класс «Я дарю тебе ромашку!». В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева работала творческая мастерская «Весёлые рукоделки», где участники создавали «Ромашку на счастье».

В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» прошла беспроигрышная игра-лотерея «Семейный калейдоскоп». В библиотеке «Диалог» участники клуба «Диалог в красках» мастерили семейные открытки и слушали обзор книг про семью. В детской библиотеке «ЛиК» состоялся мастер-класс «Ромашковый бал» с тематическим обзором книг.

В Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва для читателей провели обзор литературы на тему праздника и организовали тренинг с практикующим психологом, специалистом по работе с психологической травмой Натальей Старосельской «Семейные кризисы: как пройти и укрепить союз».

Ещё сотрудники Библиотеки – общественного центра микрорайона «Псковкирпич» проведут для своих читателей интерактивную программу «Живёт в веках любовь и верность». В рамках летних чтений «Книжное путешествие без границ» и проекта «Культура для школьников» состоится беседа-презентация про семейные ценности и будет работать творческая мастерская.