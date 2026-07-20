 
Культура

На День города в Пскове будет работать интерактивная библиотечная площадка

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6 июля с 13:00 до 18:00 в Финском парке будет работать интерактивная библиотечная площадка, посвящённая Дню города, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

Афиша: управление культуры Пскова

Псковичей ждёт следующая программа:

13:00 - 15:45

  • «Тебе, мой город, посвящаю...» (изготовление открытки);
  • «Город, который мы любим» (изготовление панорамной открытки с видами Пскова в технике поп-ап);
  • «Псковский барс» (изготовление броши-значка к 245-летию со времени утверждения Екатериной II герба города Пскова);
  • «Открытка-раскраска» (изготовление познавательной открытки о башнях Пскова);

13:00 - 15:45

  • «Блещет барс над каждой башней» (познавательная краеведческая викторина);
  • «Знаешь ли ты свой город?» (краеведческая викторина);
  • «Люби и знай наш Псковский край» (интеллектуальная краеведческая игра);
  • «На земле опаленной» (семейная краеведческая викторина);
  • «Жили-были звери, рыбы, ягоды, деревья» (мемо игры по природе Псковского края);

16:00  

  •  «Средневековый опыт в современных реалиях» (Участники клуба любителей исторической реконструкции «Усадьба»);

17:30    

  • «Об исторической стороне моделизма: источники» (Сергей Кобков, руководитель студии стендового моделизма «Диорама»).
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