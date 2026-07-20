На День города в Пскове будет работать интерактивная библиотечная площадка

6 июля с 13:00 до 18:00 в Финском парке будет работать интерактивная библиотечная площадка, посвящённая Дню города, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

Афиша: управление культуры Пскова

Псковичей ждёт следующая программа:

13:00 - 15:45

«Тебе, мой город, посвящаю...» (изготовление открытки);

«Город, который мы любим» (изготовление панорамной открытки с видами Пскова в технике поп-ап);

«Псковский барс» (изготовление броши-значка к 245-летию со времени утверждения Екатериной II герба города Пскова);

«Открытка-раскраска» (изготовление познавательной открытки о башнях Пскова);

13:00 - 15:45

«Блещет барс над каждой башней» (познавательная краеведческая викторина);

«Знаешь ли ты свой город?» (краеведческая викторина);

«Люби и знай наш Псковский край» (интеллектуальная краеведческая игра);

«На земле опаленной» (семейная краеведческая викторина);

«Жили-были звери, рыбы, ягоды, деревья» (мемо игры по природе Псковского края);

16:00

«Средневековый опыт в современных реалиях» (Участники клуба любителей исторической реконструкции «Усадьба»);

17:30