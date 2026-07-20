На День города в Пскове будет работать интерактивная библиотечная площадка

6 июля с 13:00 до 18:00 в Финском парке будет работать интерактивная библиотечная площадка, посвящённая Дню города, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.
Афиша: управление культуры Пскова
Псковичей ждёт следующая программа:
13:00 - 15:45
- «Тебе, мой город, посвящаю...» (изготовление открытки);
- «Город, который мы любим» (изготовление панорамной открытки с видами Пскова в технике поп-ап);
- «Псковский барс» (изготовление броши-значка к 245-летию со времени утверждения Екатериной II герба города Пскова);
- «Открытка-раскраска» (изготовление познавательной открытки о башнях Пскова);
13:00 - 15:45
- «Блещет барс над каждой башней» (познавательная краеведческая викторина);
- «Знаешь ли ты свой город?» (краеведческая викторина);
- «Люби и знай наш Псковский край» (интеллектуальная краеведческая игра);
- «На земле опаленной» (семейная краеведческая викторина);
- «Жили-были звери, рыбы, ягоды, деревья» (мемо игры по природе Псковского края);
16:00
- «Средневековый опыт в современных реалиях» (Участники клуба любителей исторической реконструкции «Усадьба»);
17:30
- «Об исторической стороне моделизма: источники» (Сергей Кобков, руководитель студии стендового моделизма «Диорама»).