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Псковичей приглашают на пешую прогулку до деревни, где родился князь Владимир

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Пешая краеведческая прогулка в деревню Будник – место, где по преданию родился креститель Руси, князь Владимир, состоится в субботу, 1 августа, сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Карта предоставлена Псковским городским молодежным центром

Старт путешествия намечен на 10:00 от здания на улице Кузнецкой, дом 2. Организаторы разработали маршрут, охватывающий сразу несколько знаковых точек. По программе планируется посещение источника святителя Пантелеймона, осмотр деревни Луковка и остановка в легендарной Будутиной веси. Согласно летописным свидетельствам, именно туда княгиня Ольга выслала ключницу Малушу, мать будущего князя Владимира.

С собой рекомендуется взять перекус, а также подобрать удобные одежду и обувь, соответствующие погодным условиям.

Участие бесплатное. Запись на краеведческую прогулку ведется через личные сообщения сообщества Духовно-нравственного направления.

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