Ежегодный театральный фестиваль «Лик-2026» пройдёт на пушкиногорском Кордоне-2

Ежегодный театральный фестиваль «Лик-2026» пройдёт на Кордоне-2 в Пушкиногорском округе с 31 июля по 2 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото: Алла Васильева

Программа

31 июля

15:30 - Открытие фестиваля.

15:40 - Семейный музыкальный ансамбль «Поозерье». Музыкальный фольклор, старинные народные песни, частушки, казачий фольклор. Победитель и лауреат престижных конкурсов и фестивалей, в том числе фестивалей ЛИК прошлых лет.

16:05 - Театрализованные анонсы спектаклей и поздравления от участников фестиваля (по 5-7 мин от всех).

17:40 - Музыкальный спектакль от Геннадия Никонова, солиста оркестра Мариинского театра из Санкт-Петербурга. (Геннадий Никонов - обладатель титула «Золотая труба России», артист-представитель Yamaha, вокалист контр-тенор).

18:40 - Театр-кабаре «Прекрасная эпоха» из Москвы. Музыкальная комедия по рассказам Надежды Тэффи «Скандалы. Интриги. Романсы». Написана и поставлена Ольгой Непахаревой. Весёлая легкая музыкальная комедия по рассказам Надежды Тэффи перенесёт в начало прошлого века.

19:50 - Чайная пауза.

20:10 - Музыкальный спектакль «Клавдия Шульженко. О жизни и любви» с участием актрисы из Санкт-Петербурга Юлии Асоргиной. Музыкальный спектакль о творческом пути великой певицы. О её мужьях, увлечениях и страстях. Об отношениях с властью, об интересных и курьёзных случаях из жизни артистки, о непростом и независимом характере Шульженко.

1 августа

15:30 - Спектакль «Дети, которые живут в моей голове» независимого камерного театра «Другая комната».

16:35 - Марианна Семёнова, Санкт-Петербург. Спектакль «Пиковая дама» по повести А. С. Пушкина. Литературный театр «Классика». Автор инсценировки и режиссёр – заслуженный деятель искусств РФ Дженни Катышева.

17:50 - Спектакль «Маркес Лабиринт». Театр «Лесной дом» из Санкт-Петербурга.

18:50 - Марина Сергеева, Санкт-Петербург. Спектакль «Жизнь на Марсе» по пьесе Влады Ольховской.

19:40 - Чайная пауза.

19:55 - Театр S.T.E.R. Москва. Спектакль «Васса. Миры, иллюзии и реальности». Спектакль поставлен по мотивам второго варианта пьесы Максима Горького. Это глубокая и напряжённая история о семье, власти и внутреннем выборе. В центре — образ Вассы, женщины сильной, противоречивой и одержимой стремлением сохранить своё дело и близких. Материнство становится для неё не только опорой, но и источником сложных решений, за которыми скрываются страхи, сомнения и жесткая необходимость действовать.

21:20 - Спектакль «Звездочет». Сказка для детей и взрослых в одном действии. Автор Егор Клопенко.

2 августа

15:30 - Валентина Кириллина, Санкт-Петербург. Литературный спектакль «Скрипка Ротшильда» по одноимённому рассказу А. П. Чехова. Постановка погружает зрителя в глубокие философские размышления писателя о смысле жизни, одиночестве, утраченных возможностях и искуплении.

16:40 - Виктор Попов, Москва. Музыкальный спектакль «Хранитель мой» от Виктора Попова (певец и композитор, создал обширную дискографию на стихи известных поэтов, в том числе Серебренного века и многих других).

17:45 - Спектакль «Петербургские недотроги». Театр «Монплезир» из Санкт-Петербурга. Легкий, романтичный, музыкальный спектакль по малоизвестному неоконченному произведению А.С. Пушкина «Роман в письмах». В нем оживают строки из переписки пушкинских героинь Лизы и Сашеньки.

18:50 - Чайная пауза.

19:05 - Полина Руновская, Санкт-Петербург. Спектакль «Луч Светы». Глубокий драматический моноспектакль по книге Светланы Манелис «Жители стеклянного города».

20:25 - Театральная мастерская «Штрих», Санкт-Петербург. Спектакль «В деревне скучно…» по произведению А. С. Пушкина «Граф Нулин».

21:10 - Торжественное закрытие и награждение лауреатов фестиваля.

22:00 - Фуршет и концерт.

Также в рамках фестиваля «Лик 2026» заслуженная артистка РФ Наталия Фиссон проведет мастер-класс «АнтиСистема АнтиСтаниславского», или Секреты актёрской профессии в физическом театре. Он пройдет 1 августа в 12:00.