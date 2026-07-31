Александр Проханов: Псковский музей-заповедник – это «алтарь»

В минувшую среду в Псковском музее-заповеднике прошли съемки фильма с участием известного советского и российского писателя Александра Проханова. После съемок он встретился с генеральным директором Псковского музея-заповедника Светланой Мельниковой, поделился воспоминаниями о своем первом визите в музей, а также поздравил его с юбилеем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Локациями для записи интервью были выбраны два значимых объекта музея – Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и территория Покровской башни
«Впервые Псковский музей я увидел 60 лет тому назад, когда впервые приехал Псков. И тогда я был восхищен и озарен Псковом и, конечно, этим музеем. Потому что тогда, в этом послевоенном, во многом печальном, с разрушенными или полуразрушенными церквями Пскове, царила какая-то удивительная послевоенная благодать. Здесь жила когорта восхитительных людей. Это был русский ренессанс. Они вернулись с фронта раненые, покалеченные, но живые. Благословляли небо, что они живы. И они попали сюда, где одна красота. И эту красоту восстанавливали и спасали. И Псков, псковский музей в ту пору был вот таким духовным центром, куда сходились все: археологи, краеведы, писатели, музыканты», – рассказал известный общественный деятель.
Также Александр Проханов поздравил учреждение со 150-летием, отметив, что Псковский музей-заповедник – это «алтарь», к которому прикладывается каждый, оказавшийся в Пскове.
В свою очередь музей поблагодарил Александра Проханова за теплые слова и поздравления.