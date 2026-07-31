Александр Проханов: Псковский музей-заповедник – это «алтарь»

В минувшую среду в Псковском музее-заповеднике прошли съемки фильма с участием известного советского и российского писателя Александра Проханова. После съемок он встретился с генеральным директором Псковского музея-заповедника Светланой Мельниковой, поделился воспоминаниями о своем первом визите в музей, а также поздравил его с юбилеем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Локациями для записи интервью были выбраны два значимых объекта музея – Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и территория Покровской башни

«Впервые Псковский музей я увидел 60 лет тому назад, когда впервые приехал Псков. И тогда я был восхищен и озарен Псковом и, конечно, этим музеем. Потому что тогда, в этом послевоенном, во многом печальном, с разрушенными или полуразрушенными церквями Пскове, царила какая-то удивительная послевоенная благодать. Здесь жила когорта восхитительных людей. Это был русский ренессанс. Они вернулись с фронта раненые, покалеченные, но живые. Благословляли небо, что они живы. И они попали сюда, где одна красота. И эту красоту восстанавливали и спасали. И Псков, псковский музей в ту пору был вот таким духовным центром, куда сходились все: археологи, краеведы, писатели, музыканты», – рассказал известный общественный деятель.

Также Александр Проханов поздравил учреждение со 150-летием, отметив, что Псковский музей-заповедник – это «алтарь», к которому прикладывается каждый, оказавшийся в Пскове.

«Это алтарь, в котором, конечно же, дивные иконы, предметы труда и изделий и, конечно, свидетельства великих исторических эпох. Когда ты приходишь к алтарю, когда ты приходишь в псковский музей, ты понимаешь: Боже мой, какой ты богатый человек, какой ты счастливец! И поэтому как хочется, чтобы все, кто там служит, это не работа, это служение, все, кто там служит, все, кто туда приходит, все, кто там является такими алтарниками этого храма, чтобы они в этот день возрадовались, чтобы они почувствовали, что они нужны, что они возлюблены. И я со стороны своих лет поздравляю музей и его сотрудников и говорю, что я каждый раз прикладывался и продолжаю прикладываться к этому чудотворному образу, имя которого – псковский музей», – отметил писатель.

В свою очередь музей поблагодарил Александра Проханова за теплые слова и поздравления.