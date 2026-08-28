 
Культура

В Печорском муниципальном округе подвели итоги Недели культуры народа сето

0

28 августа 2026 года состоялось торжественное закрытие Недели культуры коренного малочисленного народа сето. Финальным событием цикла мероприятий стал этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», организованный при поддержке Министерства культуры Псковской области, сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Детского этнографического ансамбля сето Tsirgukõsõ («Птенцы») Елена Вариксоо.

Мероприятие прошло на территории музея-усадьбы сето в деревне Сигово и объединило представителей творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства и жителей региона. В рамках фестиваля была организована ярмарка ремесел, где демонстрировались изделия из льна, серебра, дерева и традиционной керамики. Для гостей работала площадка национальной кухни с дегустацией блюд сетуской гастрономической традиции.

На главной сцене выступили ведущие фольклорные ансамбли Псковской области, представившие вокальные и хореографические композиции на языке сето. 

Неделя культуры (с 22 по 28 августа) включала в себя серию просветительских событий: мастер-классы, лекции, экскурсии.

Ключевой задачей фестиваля стало сохранение нематериального культурного наследия и укрепление связей между поколениями.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026