В Печорском муниципальном округе подвели итоги Недели культуры народа сето

28 августа 2026 года состоялось торжественное закрытие Недели культуры коренного малочисленного народа сето. Финальным событием цикла мероприятий стал этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», организованный при поддержке Министерства культуры Псковской области, сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Детского этнографического ансамбля сето Tsirgukõsõ («Птенцы») Елена Вариксоо.

Мероприятие прошло на территории музея-усадьбы сето в деревне Сигово и объединило представителей творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства и жителей региона. В рамках фестиваля была организована ярмарка ремесел, где демонстрировались изделия из льна, серебра, дерева и традиционной керамики. Для гостей работала площадка национальной кухни с дегустацией блюд сетуской гастрономической традиции.

На главной сцене выступили ведущие фольклорные ансамбли Псковской области, представившие вокальные и хореографические композиции на языке сето.

Неделя культуры (с 22 по 28 августа) включала в себя серию просветительских событий: мастер-классы, лекции, экскурсии.

Ключевой задачей фестиваля стало сохранение нематериального культурного наследия и укрепление связей между поколениями.