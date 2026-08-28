 
Культура

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» стартует сегодня в печорской деревне Сигово

0

Этнокультурный фестиваль в Музее-усадьбе народа сето в печорской деревне Сигово «Сетомаа. Семейные встречи» откроется сегодня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее-заповеднике «Изборск».

«Сегодня – Успение Пресвятой Богородицы, один из самых значимых праздников в году для православных верующих. И это особенный день для малочисленного коренного народа сето. Традиции празднования Успения Богородицы сетоские семьи бережно хранят и по сей день. Готовятся к Успению всей семьей: в доме царят чистота и порядок: хозяйки моют не только полы, но и потолки и окна; жива традиция украшать красный угол: с обеих сторон иконы вешают белые, расшитые узорами "боговы полотенца". И, конечно, хозяйки готовят праздничные угощения!» - отметили в музее.

Праздник начинается с участия в литургии и крестном ходе в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

«После церковных торжеств вся семья собирается за большим праздничным столом – Успение для сето прежде всего семейный праздник. А затем наступает время народных гуляний – традиционного сетоского Кирмаша. Сегодня этот старинный сетоский обычай перерос в теплый и уютный этнокультурный фестиваль в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Приглашаем вас всей семьей посетить фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» и погрузиться в культуру и традиции сето, попробовать традиционные блюда и по-настоящему отдохнуть душой. Ждем вас в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово!» - добавили в музее-заповеднике.

Торжественное открытие фестиваля – в 15:00.

В творческой программе фестиваля примут участие:

  • Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева;
  • Этнографический ансамбль «Каарахельбе» («Овсяные хлопья») музея-заповедника «Изборск»;
  • Народный коллектив – фольклорный ансамбль «Уграда» Псковского областного центра народного творчества;
  • Детский этнографический ансамбль сето «Тсиргукысы» («Птенцы»);
  • Вокальный ансамбль удмуртской песни «Тигырмен кенакъёс» Дубровского сельского клуба культуры муниципального округа Киясовского района Удмуртской Республики;
  • Фольклорный ансамбль «Плескава» Псковского государственного университета;
  • Фольклорный ансамбль «Славный городок» при музыкальной школе №2 города Пскова имени Модеста Мусоргского;
  • Детский фольклорный коллектив «Звонница» при Воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова «Социально-культурного центра «Троицкий»;
  • Фольклорный ансамбль «Коляда» Родинского ДК Псковского района;
  • Проект «Матери песни» Псковского регионального отделения Российского фольклорного союза;
  • Светлана Редёлкина, Владимир Раудсик;
  • Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Псковские кружева»;
  • Ансамбль народной песни «Светёлка» Детской школы искусств города Пскова;
  • Ансамбль русской народной песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова;
  • Семейный ансамбль «Казачата» Псковского областного центра народного творчества.

Фестиваль завершает Неделю культуры народа сето, которая проходит в Псковской области в рамках Года единства народов России. В течение недели в регионе организуют мероприятия, посвященные истории, традициям и культурному наследию сето. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026