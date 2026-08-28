Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» стартует сегодня в печорской деревне Сигово

Этнокультурный фестиваль в Музее-усадьбе народа сето в печорской деревне Сигово «Сетомаа. Семейные встречи» откроется сегодня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее-заповеднике «Изборск».
Праздник начинается с участия в литургии и крестном ходе в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
«После церковных торжеств вся семья собирается за большим праздничным столом – Успение для сето прежде всего семейный праздник. А затем наступает время народных гуляний – традиционного сетоского Кирмаша. Сегодня этот старинный сетоский обычай перерос в теплый и уютный этнокультурный фестиваль в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Приглашаем вас всей семьей посетить фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» и погрузиться в культуру и традиции сето, попробовать традиционные блюда и по-настоящему отдохнуть душой. Ждем вас в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово!» - добавили в музее-заповеднике.
Торжественное открытие фестиваля – в 15:00.
В творческой программе фестиваля примут участие:
- Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева;
- Этнографический ансамбль «Каарахельбе» («Овсяные хлопья») музея-заповедника «Изборск»;
- Народный коллектив – фольклорный ансамбль «Уграда» Псковского областного центра народного творчества;
- Детский этнографический ансамбль сето «Тсиргукысы» («Птенцы»);
- Вокальный ансамбль удмуртской песни «Тигырмен кенакъёс» Дубровского сельского клуба культуры муниципального округа Киясовского района Удмуртской Республики;
- Фольклорный ансамбль «Плескава» Псковского государственного университета;
- Фольклорный ансамбль «Славный городок» при музыкальной школе №2 города Пскова имени Модеста Мусоргского;
- Детский фольклорный коллектив «Звонница» при Воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова «Социально-культурного центра «Троицкий»;
- Фольклорный ансамбль «Коляда» Родинского ДК Псковского района;
- Проект «Матери песни» Псковского регионального отделения Российского фольклорного союза;
- Светлана Редёлкина, Владимир Раудсик;
- Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Псковские кружева»;
- Ансамбль народной песни «Светёлка» Детской школы искусств города Пскова;
- Ансамбль русской народной песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова;
- Семейный ансамбль «Казачата» Псковского областного центра народного творчества.
Фестиваль завершает Неделю культуры народа сето, которая проходит в Псковской области в рамках Года единства народов России. В течение недели в регионе организуют мероприятия, посвященные истории, традициям и культурному наследию сето.