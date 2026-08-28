Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» стартует сегодня в печорской деревне Сигово

Этнокультурный фестиваль в Музее-усадьбе народа сето в печорской деревне Сигово «Сетомаа. Семейные встречи» откроется сегодня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее-заповеднике «Изборск».

«Сегодня – Успение Пресвятой Богородицы, один из самых значимых праздников в году для православных верующих. И это особенный день для малочисленного коренного народа сето. Традиции празднования Успения Богородицы сетоские семьи бережно хранят и по сей день. Готовятся к Успению всей семьей: в доме царят чистота и порядок: хозяйки моют не только полы, но и потолки и окна; жива традиция украшать красный угол: с обеих сторон иконы вешают белые, расшитые узорами "боговы полотенца". И, конечно, хозяйки готовят праздничные угощения!» - отметили в музее.

Праздник начинается с участия в литургии и крестном ходе в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

«После церковных торжеств вся семья собирается за большим праздничным столом – Успение для сето прежде всего семейный праздник. А затем наступает время народных гуляний – традиционного сетоского Кирмаша. Сегодня этот старинный сетоский обычай перерос в теплый и уютный этнокультурный фестиваль в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Приглашаем вас всей семьей посетить фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» и погрузиться в культуру и традиции сето, попробовать традиционные блюда и по-настоящему отдохнуть душой. Ждем вас в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово!» - добавили в музее-заповеднике.

Торжественное открытие фестиваля – в 15:00.

В творческой программе фестиваля примут участие:

Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева;

Этнографический ансамбль «Каарахельбе» («Овсяные хлопья») музея-заповедника «Изборск»;

Народный коллектив – фольклорный ансамбль «Уграда» Псковского областного центра народного творчества;

Детский этнографический ансамбль сето «Тсиргукысы» («Птенцы»);

Вокальный ансамбль удмуртской песни «Тигырмен кенакъёс» Дубровского сельского клуба культуры муниципального округа Киясовского района Удмуртской Республики;

Фольклорный ансамбль «Плескава» Псковского государственного университета;

Фольклорный ансамбль «Славный городок» при музыкальной школе №2 города Пскова имени Модеста Мусоргского;

Детский фольклорный коллектив «Звонница» при Воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова «Социально-культурного центра «Троицкий»;

Фольклорный ансамбль «Коляда» Родинского ДК Псковского района;

Проект «Матери песни» Псковского регионального отделения Российского фольклорного союза;

Светлана Редёлкина, Владимир Раудсик;

Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Псковские кружева»;

Ансамбль народной песни «Светёлка» Детской школы искусств города Пскова;

Ансамбль русской народной песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова;

Семейный ансамбль «Казачата» Псковского областного центра народного творчества.

Фестиваль завершает Неделю культуры народа сето, которая проходит в Псковской области в рамках Года единства народов России. В течение недели в регионе организуют мероприятия, посвященные истории, традициям и культурному наследию сето.