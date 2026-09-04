Более 40 именитых гостей соберёт в этом году фестиваль «Книжная яблоня» в Пскове

Ежегодный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет девятый раз в Пскове с 23 по 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе города.

Афиша предоставлена Централизованной библиотечной системой Пскова

В этом году псковский фестиваль «Книжная яблоня» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив, благодаря чему организаторам удалось пригласить в Псков как никогда много прославленных писателей, книжных иллюстраторов и издателей. На «Книжную яблоню» в Псков также приедут известные музыканты, актёры, профессиональные путешественники, журналисты, режиссёры, сценаристы, научные просветители, культурологи, искусствоведы и художники, поскольку в этот раз псковские библиотекари будут вовлекать подрастающее поколение в чтение с помощью театра, музыки, изобразительного искусства и мультипликации.

Почётным гостем торжественной церемонии открытия IX фестиваля «Книжная яблоня» 23 сентября станет поэт, писатель, творческий путешественник и меценат Сергей Бурыкин. Он едет в Псков, чтобы передать в дар Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва личную коллекцию артефактов, связанных с именем Софьи Ковалевской. Это редкие книги, винтажные открытки и другие ценные предметы, найденные им в антикварных магазинах и купленные на аукционах. Теперь они займут почётное место в витрине библиотеки, которая будет посвящена нашей знаменитой на весь мир землячке.

Культурно-просветительский проект Сергея Бурыкина «Все дороги ведут к РИфМу» также будет представлен на фестивале «Книжная яблоня»: все желающие смогут пообщаться с меценатом лично на книжной ярмарке в Историко-краеведческой библиотеке на площади Ленина.

В дни фестиваля в Пскове не только будет работать традиционная книжная выставка-ярмарка с участием ведущих издательств и книготорговых организаций, которые поддерживают издания для детей и юношества, но также пройдут мероприятия по пяти интерактивным направлениям искусства: театр, музыка, мультипликация, изобразительное искусство, музейное дело.

В программе фестиваля творческие встречи с ведущими современными детскими писателями, презентации новых книг, выставки, просмотры и обсуждение фильмов, мастер-классы по созданию книжных иллюстраций, книжек-малышек, комиксов и мультфильмов, по сценической речи и актёрскому мастерству, а также по написанию сценариев и саундтреков, по китайской каллиграфии, по превращению своего дома в музей, а книг – в спектакли, интерактивные игровые программы, концерты, кейс-сессии, паблик-токи, лекции и круглые столы для специалистов по продвижению чтения в детской и подростковой среде.

Самые интересные события фестиваля будут транслироваться онлайн, чтобы в них могли поучаствовать жители других регионов России.

Фестиваль организован Централизованной библиотечной системой Пскова при поддержке управления культуры и управления образования администрации города.