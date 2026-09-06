 
Культура

В Пскове открылась выставка художника Александра Бушуева «Светлый день»

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Выставка псковского «митька» Александра Бушуева «Светлый день» открылась при большом стечении народа в Центральной городской библиотеке Пскова имени Юрия Тынянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Как сказала искусствовед Ольга Кошелькова, на открытие выставок этого псковского художника всегда собираются лучшие люди города, потому что он сам по себе украшение Пскова и его достопримечательность, и при этом «развивается с такой скоростью, что за ним не поспеваешь», а поэтому всегда очень интересно посмотреть его новые «живые» работы.

«Он очень хороший художник, очень!» — подтвердил кинорежиссёр и художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев, а также посетовал на то, что в городе Пскове с его богатейшей не только древней, но и современной культурой, такие художники, как Александр Бушуев, остаются недооценёнными.

Художник Сергей Семёнов уточнил, что Александр Бушуев работает в жанре наивного искусства, а это очень сложный жанр, хотя непосвящённым такое искусство может показаться слишком простым и детским. Сергей Семёнов также отметил, что у художника, который нигде специально не учился живописи, поразительное чувство композиции и цвета, а также выразил уверенность, что «мы ещё увидим очень большого полёта работы» этого художника-самородка.

Основатель Всероссийского творческого объединения «Митьки» и друг Александра Бушуева Дмитрий Шагин в свою очередь отметил, насколько хорошо работы художника смотрятся в читальном зале библиотеки. А по мнению искусствоведа Ольги Кошельковой, они даже «звучат» в библиотечном пространстве иначе и по-новому «задышали»: «Спасибо этому залу».

 

Выставка его работ продлится в Центральной городской библиотеке Пскова имени Юрия Тынянова на улице Конной до 28 сентября.

 

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Месхиев Дмитрий Дмитриевич

Месхиев Дмитрий Дмитриевич

Художественный руководитель Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина - директор театра

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