Общество

В день памяти Валентина Курбатова «Михайловское» публикует пушкинскую трагедию в его прочтении

Сегодня, в день памяти Валентина Курбатова (29 сентября 1939 — 6 марта 2021) Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» разместил в своих официальных сообществах в социальных сетях видеофильм «Александр Сергеевич Пушкин. Моцарт и Сальери».



Кадр из фильма «Александр Сергеевич Пушкин. Моцарт и Сальери».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этом небольшом, 22-минутном ролике выдающийся литературный критик, писатель, лауреат Государственной премии России Валентин Курбатов выступает в не самом привычном для себя амплуа. Он не просто читает пушкинский текст, но, по сути, играет своего рода моноспектакль, воплощаясь попеременно в «двух сыновей гармонии»: то в светлого Вольфганга Амадея, а то в «чёрного» Антонио. В ролик вошли и кадры из римского путешествия писателя. Видеоряд сопровожден музыкой Моцарта и Сальери.

Блистательно прочитанная, эта сложная для исполнителя пьеса из пушкинских «Маленьких трагедий», была записана за неполный рабочий день, практически без репетиций, вспоминает сейчас один из авторов фильма, сотрудник музея-заповедника «Михайловское» Николай Алексеев. Впервые фильм был показан зрителям в Пушкинском Заповеднике осенью прошлого года, в рамках первых Курбатовских чтений в Псковской области.

Напомним, что накануне в «Михайловском», с которым жизнь и творчество Валентина Курбатова были связаны самым тесным образом, открыли выставку «Рукою друга», подготовленную по материалам из собрания музея.