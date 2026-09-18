Пианистка Дарина Дудина и актриса Полина Лебедева присоединились к труппе Псковского театра драмы

В начале 121-го театрального сезона к труппе Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина присоединились пианистка Дарина Дудина и актриса Полина Лебедева, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Дарина Дудина окончила Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова, где училась у заслуженного учителя России Алисы Чирковой. С 2015 года она работает артисткой Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и Эстрадно-джазового оркестра. Также музыкант выступает клавишницей в кавер-группе «Радиобэнд» и работает концертмейстером в Псковском областном колледже искусств, Большом детском епархиальном хоре и других коллективах. Зрители уже видели артистку на одной сцене с музыкантами Псковского театра драмы Иваном Федоровым и Катей Руч в составе группы Fresco. Администрация города Пскова вручила Дарине Дудиной благодарственные письма за 2025 и 2026 годы, а жюри международных конкурсов наградило ее дипломами за высокий профессионализм и исполнительское мастерство.

18 сентября, в день открытия сезона, Дарина Дудина впервые выйдет к зрителям в составе музыкантов спектакля «Маленькие трагедии». В дальнейшем артистка примет участие в музыкальных спектаклях театра, включая «Постой, паровоз!», «Где-то на белом свете…» и «Перекресток».

Дарина Дудина. Фото: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

Актриса Полина Лебедева приехала из Санкт-Петербурга. Она окончила Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения при Part Academy (мастера курса — Владимир Кузнецов, Таня Вайнштейн, Леонид Нечаев, Андрей Матюков) и обучалась в Русской школе искусств при Северо-Западном университете (мастера курса — Андрей Матюков и Владимир Колганов).

В театре актриса сыграла Сонечку Мармеладову в спектакле «Раскольников» Сюзанны Классеп, Лилю Брик в постановке «Маяковский. 13-й апостол» Павла Грязнова и Елены Калининой, Хелен в спектакле «Калека с острова Инишмаан» Марии Зубовой, а также исполнила роль Женщины с пакетом в автобусе 76 в проекте «Петербург. Декалог. Doc» Семена Серзина. Она также участвовала в перформансах «Сон Веры Павловны» (музыкальная группа Shortparis, режиссер Николай Комягин), «Тайная вечеря» (режиссер Оля Хелич) и сайт-специфик проекте «К реке» (режиссер Таня Вайнштейн).

Полина Лебедева. Фото: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

В кино Полина Лебедева снялась в фильме Михаила Архипова «Планета», который вошел в основную конкурсную программу Московского международного кинофестиваля. Также в ее фильмографии числятся авторские проекты «Наследие» и «Сказка для старых» Романа Михайлова, сериал «Трасса» Душана Глигорова и другие работы.