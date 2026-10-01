«Теперь моя пора!» — известный артист из Петербурга проведёт арт-экскурсию по золотой михайловской осени

В предстоящие выходные, 3 и 4 октября, Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» и известный российский актёр Михаил Драгунов приглашают псковичей и гостей региона на премьеру арт-экскурсии «Теперь моя пора!».



Сергей Репин. Листопад (1988). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта поэтическая программа-прогулка — пушкинский гимн золотой осени, которую поэт по собственному его признанию любил более всех других времён года. В аллеях михайловского парка прозвучат знаменитое «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») и «Цветы осенние милей…», созданные здесь, в псковском родовом имении Ганнибалов и Пушкиных. Конечно, вспомнит Михаил Драгунов и позднее, 1833 года, стихотворение «Осень» («Октябрь уж наступил — уж роща отряхает / Последние листы с нагих своих ветвей…»), и «осенние» строфы из «Евгения Онегина», а с ними и многие другие стихи и фрагменты из прозы и писем поэта.

В Пушкинском заповеднике отметили, что арт-экскурсии Михаила Драгунова — артиста театра и кино, лауреата международного конкурса «Овация» — неизменно проходят с большим успехом. Актёр уже представлял в музее многие и многие программы, основанные на произведениях и переписке Пушкина, воспоминаниях современников поэта, прозаических сочинениях и записках Гейченко, а также на других материалах.

«“Арт-экскурсионный портфель“ Михаила Леонидовича очень богат, разнообразен и, главное, постоянно пополняется новыми разработками. В разные годы он готовил и проводил в усадебных парках Михайловского, Тригорского и Петровского программы о разных сторонах творчества Пушкина, о жизни поэта в ссылке, о характерах людей и о бытовых подробностях, окружавших его. С успехом проходили в музее и специальные арт-экскурсии, например, к 275-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, которого так ценил Пушкин, или к 240-летию Дениса Давыдова — русского поэта, наиболее яркого представителя “гусарской поэзии“ и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Александра Сергеевича. А первой арт-экскурсией этой осени стал “Пушкин на каждый день“ — программа памяти друга и соратника “Михайловского», прозаика и публициста, лауреата Госпремии РФ, псковича Валентина Курбатова», — рассказали в музее.

В музее особо подчеркнули, что многие из посетителей, попав на такую поэтическую и, в то же время, познавательную прогулку, тотчас же находят возможность побывать и на других подобных встречах с замечательным актёром и чтецом.

Подробности о премьере арт-прогулки «Теперь моя пора!» (сеансы и их продолжительность, возрастные рекомендации для аудитории, проч.) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское», а также в официальных сообществах Пушкинского заповедника в социальных сетях.