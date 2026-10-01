Прием заявок открыли на участие в музейной конференции в Пскове

Псковский музей-заповедник организует во Пскове межрегиональную научно-практическую конференцию «Земля Псковская, древняя и современная» 24-25 ноября 2026 года и приурочит форум к своему 150-летнему юбилею, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В работе конференции примут участие специалисты разных областей: музейные работники, историки, археологи, искусствоведы, реставраторы, архитекторы, филологи, специалисты в области охраны памятников, преподаватели и краеведы. Ученые со всей России представят доклады по истории и культуре Псковской земли и сопредельных территорий, расскажут о разных аспектах музейной деятельности, а также о формах и методах культурно-образовательной работы. Впервые в этом году организаторы включат в программу форума тему меценатства в Псковской губернии.

В рамках конференции музей откроет памятную доску Николаю Фан-дер-Флиту – меценату, государственному чиновнику, члену Псковского археологического общества и земскому деятелю. Учреждение разместит доску на здании Картинной галереи, где ранее работала Художественно-промышленная школа. Благотворитель построил эту школу на собственные средства.

Скульптор Андрей Мартьянов изготовил памятную доску при финансовой поддержке Императорского Православного Палестинского общества. Николай Фан-дер-Флит участвовал в создании общества в 1882 году, являлся его членом-учредителем и первым казначеем, а позже стал почетным членом.

Музей приглашает специалистов принять участие в конференции в качестве докладчиков. Заявки принимаются до 5 ноября на адрес электронной почты.