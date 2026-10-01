 
Культура

Музей креста в Изборске реализует масштабную просветительскую программу для школьников и студентов

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Музей креста в Изборске реализует масштабную просветительскую программу для школьников и студентов, которая формирует у молодежи интерес к истории и культуре России. Об этом рассказала экскурсовод музея Надежда Уибо в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Создатели музея специально ориентировали концепцию на подрастающее поколение. Школы Пскова и Печор уже готовят организованные экскурсии для учеников. По словам гостьи студии, гиды раскроют перед детьми широкий смысл символа и его связь с общей культурой страны.

«Невозможно говорить о кресте узко, потому что это древний архетипичный символ, поэтому мы выстраиваем логическую цепь, которая показывает детям ценность места, где они живут», – отметила Надежда Уибо.

Она добавила, что музей принимает гостей любого возраста и открыто ведет диалог на сложные темы. «Мы не ставим себя выше посетителей, а развиваемся вместе с ними, поскольку тема креста представляет бездонную глубину для постоянного изучения», – резюмировала экскурсовод.

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