В Историко-краеведческой библиотеке Пскова открылись ХVI межрегиональные краеведческие чтения

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И. И. Василёва открылись ХVI Псковские межрегиональные краеведческие чтения, которые будут проходить до 11 октября включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в центральной библиотечной системе Пскова.

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В этом году они посвящены 245-летию учреждения герба Пскова и других городов Псковского наместничества, а также культурно-историческому и природному наследию Псковской земли и проблемам его сохранения.

Торжественное открытие чтений началось с музыкального приветствия собравшихся от студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского Корсакова. В исполнении квинтета струнных инструментов прозвучали всеми любимые музыкальные произведения.

Затем к присутствующим обратился первый заместитель председателя Законодательного собрания Псковской области Игорь Дитрих. Он также вручил благодарность Законодательного собрания депутатов Правительства Псковской области писателю, публицисту, члену Союза писателей и Союза краеведов России, автору ряда книг по истории Невельского района Геннадию Синицкому.

От имени Администрации города Пскова участников краеведческих чтений поприветсвовал Геннадий Иойлев, который вручил председателю Псковской региональной организации Союза краеведов России Тамаре Вересовой Благодарственное письмо от Администрации города за высокий профессионализм, самоотверженный труд и безграничную преданность псковскому краеведению.

Далее к собравшимся обратился член правления Уральского землячества и заместитель президента Исторического клуба Уральского землячества Алексей Максимченко, который зачитал участникам чтений приветствие генерального директора Музея Победы, президента Уральского землячества в Москве Александра Школьника.

На торжественной части чтений также были вручены памятные медали «За весомый вклад в краеведение» и благодарственные письма их организаторам.

Чтения начались с пленарного заседания, на котором Тамара Вересова подвела итоги года, после чего прозвучали доклады:

директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмилы Слабченко «Именные библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова»;

директора Центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского, члена Союза краеведов России Галины Ковалёвой «Библиотека им. М.И. Семевского: путь длиною в два столетия»;

начальника отдела «Музей романа “Два капитана”» Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина Надежды Ивановой «С именем Каверина»;

кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и археологии Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Якова Рабиновича «Псков при воеводах князе Василии Ахамашукове-Черкасском и Моисее Глебове»;

заместителя директора Государственного архива Псковской области по науке, члена Союза краеведов России Валерии Волковой «Материалы к топографическому описанию Псковской губернии как исторический источник (1784 – 1790 гг.)»;

библиографа, члена Союза писателей России Маргариты Бирюковой «Псков на страницах журнала «Всемирная иллюстрация» 1870-х – 1890-х годов».

После этого для гостей чтений была организована экскурсия по мультимедийному пространству Историко-краеведческой библиотеки.

Во второй половине дня чтения продолжились по секциям.

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова заседали секции «Имя в истории края», «Псковский край в царских указах», «Культурно-историческое и природное наследие Псковской земли».

Секция «Жизнь и творчество Ю. Н. Тынянова в культурно-историческом наследии работала в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной.

Сегодня в Историко-краеведческой библиотеке работают секции «Имя в истории, края, России», «Культурно-историческое и природное наследие края, проблемы и пути его сохранения», «Краеведение как наука. Краеведческое движение в современной России», «Малоизвестные страницы истории Псковской земли».

Историки и краеведы будут обсуждать проблемы сохранения памяти о Татищеве, поделятся новыми исследованиями о дворянских усадьбах нашего края, расскажут о преподавателях и выпускниках Псковской губернской гимназии и Псковского кадетского корпуса, а также напомнят, кто на самом деле был первым начальником Камчатки. В программе также презентация книги об исторических кладбищах Пскова, доклад о тематике и поэтике псковских частушек и о «божественных» мхах Полистовья, история Усвятских волоков, реалии послевоенной жизни советских людей в материалах районных газет, история псковского завода «Выдвиженец», подробности участия астраханских юртовских татар в военных действиях ХVI-ХVII вв. в составе русских войск, формировавшихся в Пскове, история псковского старообрядчества в епархиальных отчётах, история карательной экспедиции против жителей Партизанского края.

Полную программу чтений по секциям можно посмотреть на официальном сайте библиотеки.