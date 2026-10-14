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«Михайловское» приглашает встретить 215-ю лицейскую годовщину в золото-осеннем парке пушкинской усадьбы

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В преддверии круглой даты — 215-летия со дня открытия Императорского Царскосельского лицея 19 октября 1811 года — в предстоящие выходные в парке центральной усадьбы Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» пройдут арт-экскурсии Михаила Драгунова «Друзья мои, прекрасен наш союз…».

К репродукции: Владимир Рогачев. В тиши садов Лицея (1997). Из фондов «Михайловского»

Как пояснили в Пушкинском заповеднике, в основу своей литературно-поэтической композиции известный актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации» Михаил Драгунов взял лицейские стихотворения Пушкина и прежде всего — знаменитое «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), написанное здесь, в Михайловском. Материалом для разговора о дружбе, зародившейся в школьные годы и пронесённой через всю жизнь, стала и богатая мемуарная литература о царскосельской юности поэта и его товарищей. Вместе с актёром участники программы вспомнят о приездах Пущина и Дельвига к «ссылочному невольнику», как называл себя Пушкин, о встрече Пушкина и Горчакова, многом, многом другом.

В музее напомнили: «Поэт и его друзья неизменно отмечали годовщину открытия Царскосельского лицея — своего духовного отечества, по меткому определению Пушкина. Сам Александр Сергеевич не всегда мог присутствовать на этих встречах. Но, даже находясь в ссылке, гонимый и опальный, вдали от друзей, он всегда был душою с ними. Лицейским годовщинам Пушкин посвятил пять стихотворений, и они полны глубоких раздумий о минувшем и пережитом».

В «Михайловском» также особо отметили, что высоко ценят сотрудничество с Михаилом Драгуновым. Его арт-экскурсии по паркам мемориальных усадеб неизменно пользуются популярностью у гостей Пушкинского заповедника, а многие посетители, попав на такую поэтическую и в то же время познавательную программу, тотчас же ищут возможность побывать и на других подобных встречах. Кроме того, «лицейские прогулки» в канун 19 октября выпадают на дни так ярко воспетой Пушкиным золотой осени и обещают быть особенно запоминающимися.

Подробную информацию (о месте и времени сбора группы, возрастной рекомендации для слушательской аудитории и прочее) можно найти на официальном сайте Пушкинского заповедника.

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