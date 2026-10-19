Псковский писатель стал лауреатом Международного форума «Золотой Витязь»

Псковский писатель, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (Изборцев) стал лауреатом XVII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Главную награду форума за свои многолетние труды он получил в номинации «Проза», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.

Фото: Министерство культуры Псковской области

Церемония награждения состоялась в московском Сретенском монастыре. Этот форум объединяет литераторов всего славянского мира вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Особым моментом торжества в Сретенской обители стало чествование Игоря Александровича как лауреата Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Высшие знаки церковно-литературного признания писателю вручил Председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент», - сообщили в министерстве.

В министерстве также отметили, что патриаршая премия, учреждённая в 2009 году, занимает исключительное место в современной отечественной словесности. Она присуждается не за конкретную книгу, а по совокупности заслуг — за значительный вклад в развитие русской литературы, сохранение её нравственных основ и утверждение духовных ориентиров. За всю историю существования награды её лауреатами стали всего 44 мастера слова.

Игорь Смолькин стал вторым литератором из Пскова, удостоенным этой авторитетной награды. Первым псковичом, удостоенным такого признания, в 2014 году стал критик и публицист Валентин Курбатов.

«Поздравляем Игоря Александровича с заслуженным признанием! Желаем реализации всех намеченных жизненных и творческих планов!» - заключили в министерстве.