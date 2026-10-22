Авторские экскурсии Ночи искусств пройдут в Псковском музее-заповеднике

Тематические авторские экскурсии в рамках акции «Ночь искусств» пройдут 3 ноября с 18:30 до 22:00 в главном здании музея, Картинной галерее и Поганкиных палатах в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экскурсия «Когда рукописи заговорили» в главном здании музея впервые будет представлена Ночи искусств. В данный зал Древлехранилища проход посетителей в другие дни запрещен. Гости музея смогут услышать рассказ о книжных древностях, их хранении и самых интересных и ценных экземплярах псковского музея.

Экскурсия «Герои единой страны» является совместным проектом Псковского музея-заповедника и Кременского районного краеведческого музея (Луганская Народная Республика). На ней гости музея узнают историю 14-го истребительного противотанкового артиллерийского ордена Александра Невского Евпаторийского полка.

«Народные украшения из коллекции Плюшкина» познакомит всех желающих с женскими народными украшениями туркменов, узбеков, татар, армян, сето, русских и латышей, которые были призваны защищать своего владельца от злых сил и передавали глубокий символический смысл, связанный с верованиями и ценностями народов.

В собрании Псковского музея хранится небольшая, но представительная коллекция XVIII века. Экскурсия «Россика: империя глазами иностранцев», которая пройдет в Картинной галерее музея, на примере работ австрийского портретиста И. Б. Лампи Старшего, французского художника Ж. Л. Вуаля, итальянского мастера С. Торелли и немецкого «зверописца» И. Ф. Гроота расскажет о портрете как ведущем жанре эпохи.

Выставка одного шедевра из собрания Государственного Русского музея познакомит всех желающих с картиной Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» (1945). Картина представлена в псковском музее в рамках проекта «Серебряное ожерелье России» и акции «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья».

На площадке цокольного этажа Картинной галереи зрителей ждет погружение в разные виды абстрактного искусства с помощью экскурсии «Ипостаси беспредметного». На ней будут рассмотрены рациональное строительство формы и эмоциональное выражение с помощью краски.

«Псков – город торговых путей» в Поганкиных палатах расскажет об узле международной торговли: как торговля формировала планировку города, и какие улицы Пскова самые древние.

Экскурсия «Свет, победивший пламя» познакомит с уникальным памятником псковской иконописной школы, вернувшимся в музей после полувековой реставрации, преодолевшим разрушительную силу времени и обстоятельств.

Узнать о творческом методе Анны Лепорской, увидеть народные, классические и авангардные формы в силуэтах авторских сервизов можно будет с помощью экскурсии «Геометрия гармонии и формула красоты».

«Благородные лики, благородные металлы» расскажет гостям музея о нумизматике императорского периода, появлении портретов правителей на монетах и отследим само развитие денег той эпохи.

«Удивительный мир монетной чеканки» поведает, чем вдохновлялись русские правители при создании самостоятельных монет и какую роль играли дирхамы, милиарисии и денарии в русском денежном обороте.

На материалах экспозиции «Музей Псковского археологического общества» посетители Ночи искусств узнают о роли разных «племен» в создании государства и формировании древнерусской народности, посетив экскурсию «Чудь начудила, да меря намерила…»

Посетители экскурсии «Голландские бытовые традиции в русских палатах XVII века» познакомятся с голландским изобразительным искусством, курительными трубками, фаянсом и стеклянной посудой.

Экскурсии будут проходить параллельно по сеансам с 18:30 до 20:00. Продолжительность каждой составляет 20 минут. Запись заранее не требуется, но количество мест ограничено.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +78112331603.