Четыре мини-экскурсии подготовят для посетителей «Ночи искусств» в Пскове

Псковский музей-заповедник проведёт акцию «Ночь искусств» 3 ноября в музейном комплексе «Двор Постникова». Для посетителей подготовили четыре мини-экскурсии по выставкам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

На экскурсии «Изразцовое кружево» посетители познакомятся с искусством изразцового ремесла на выставке «Зеркало псковской печи». Гости смогут проследить эволюцию стилей от горшковидных изразцов до модерна и увидеть изображения реальных и вымышленных существ. Экскурсию проведёт голландский купец.

Ещё одна мини-экскурсия будет посвящена выставке «Мстёра многоликая», которая знакомит с искусством знаменитого центра русской национальной культуры. Посетители увидят произведения иконописи и лаковой живописи.

На экскурсии «Вокруг света сквозь века» представят картографические произведения голландского Золотого века и старинные научные описания экзотических стран, их флоры и фауны. Среди экспонатов — редкие голландские атласы Вильяма Блау, энциклопедии Иова Лудольфа и Хендрика Рюйша, а также атлас животного мира Альфреда Брема. В Древлехранилище Псковского музея хранится восемь из 11 существующих томов атласов Блау.

Четвёртая мини-экскурсия — «В гостях у эпохи» — позволит познакомиться с предметами быта советского времени, школьными принадлежностями, игрушками и другими экспонатами, связанными с повседневной жизнью в СССР.

Акция пройдёт 3 ноября с 16:00 до 20:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (8112) 29-22-59.