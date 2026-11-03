Псковский режиссёр объяснил, почему российское кино возвращается к знакомым сюжетам

Знакомые с детства герои всё чаще возвращаются на большие экраны в новом облике. Российские кинематографисты снимают сказки и переосмысляют известные истории, рассчитывая привлечь зрителей узнаваемыми персонажами. Почему продюсеры делают ставку на такие проекты и чего не хватает современному кино, рассказал псковский режиссёр Андрей Буянов в программе «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По наблюдениям режиссёра, отечественная киноиндустрия переживает всплеск интереса к сказочным сюжетам.

«В России у нас сейчас такой бум на сказки. У нас очень много сейчас выходит сказок. Это всё безумно красиво. По художественной части - вообще загляденье. Но сказки, сказки, сказки. Очень много сказок сейчас», - заметил Андрей Буянов.

Отдельно режиссёр высказался о ремейках и новых версиях известных произведений. По его мнению, интерес продюсеров к таким фильмам вполне объясним с коммерческой точки зрения. Создателям кино важно, чтобы зрители пришли в кинотеатры и фильм окупился. Добиться этого проще, если в основе истории лежат уже знакомые публике персонажи и сюжеты.

«А как проще всего это сделать? Взять то, что люди уже любят. То, что люди уже знают», - объяснил режиссёр.

При этом важную роль играет ностальгия. Зрители приходят не только ради нового фильма, но и ради приятных воспоминаний, связанных с героями детства.

«Люди приходят не на режиссёра, не на какую-то интересную историю, а на свои приятные воспоминания, на что-то уже знакомое, родное», - считает Андрей Буянов.

Сам режиссёр признаётся, что ему больше нравится появление оригинальных историй, которые предлагают зрителю что-то новое. Впрочем, Андрей Буянов не согласен с распространённым мнением, что зарубежное кино значительно превосходит российское. По его словам, зрители чаще знакомятся с наиболее заметными зарубежными проектами, тогда как множество менее удачных картин остаётся за пределами их внимания.