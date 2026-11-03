Псковский режиссёр Андрей Буянов снимает документальное кино о Сибири

У каждого фильма своя история, а за кадром порой остаётся не меньше интересного, чем на экране. Псковский режиссёр Андрей Буянов работает над новым документальным фильмом, материал для которого снял летом в Сибири. О своих творческих планах он рассказал в программе «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сейчас картина находится на стадии монтажа. Подробности сюжета режиссёр пока не раскрывает, но отмечает, что в центре внимания оказались люди и их истории.

«Сейчас у меня в монтаже документальный фильм, который я снимал в Сибири летом. Там интересная история про интересных людей», - поделился Андрей Буянов.

Параллельно режиссёр работает над сценарием ещё одного фильма. Кроме того, в последнее время он активно занимается преподаванием и делится опытом с начинающими кинематографистами.

В Пскове Андрей Буянов запустил курс режиссуры, участники которого проходят путь от первоначальной задумки до съёмок собственной короткометражки. По словам автора, ему важно не просто объяснить теорию, а помочь человеку поверить в свои возможности и воплотить идею в жизнь.

«Я помню себя, когда хотелось сделать первые шаги, а не было понимания, как вообще, с чего начать», - рассказал режиссёр.

В своей работе Андрей Буянов уделяет особое внимание деталям, звуку и атмосфере. Он стремится к тому, чтобы каждый новый фильм отличался от предыдущего и давал зрителям возможность увидеть привычные вещи с другой стороны.

«Мне очень важно, чтобы после просмотра человек немножечко по-другому посмотрел на свою жизнь, на окружение и что-то в своей жизни, возможно, поменял», - подчеркнул Андрей Буянов.

Дата премьеры документального фильма о Сибири пока остается неизвестной.