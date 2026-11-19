Межрегиональный маршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» стал лауреатом XIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» — 2026, завоевав III место в номинации «Литературный туристический маршрут».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» со ссылкой на сайт одного из организаторов премии — ФРОС Region PR. Там же сообщается, что всего на конкурс поступило 372 проекта из 96 регионов России и Республики Беларусь. По итогам восьми отборочных этапов в финал вышли 257 проектов из 41 региона двух стран.

В «Михайловском» напомнили, что новый туристический продукт, претендующий сейчас на получение статуса национального, объединяет пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей и рассчитан на шесть дней.

В пушкиногорской части путешествия туристов ждут экскурсии в Святогорский монастырь, к могиле поэта, и по мемориальным усадьбам «Михайловское» и «Тригорское». При этом в родовом имении Пушкина гостей встречают «дворовые девушки» — участницы работающего при музее фольклорного ансамбля «Пушкинская деревня». Небольшие рассказы о Пушкине и его деревенской жизни гости услышат также и от Арины Родионовны или от пушкинской кухарки в усадебных флигелях — непременно на местном диалекте. Кроме того, туристов познакомят с уникальным экспозиционным пространством «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт».

Здесь посредством академических выставочных приёмов в сочетании с самым активным использованием современных, мультимедийных способов показа представлено порядка тысячи произведений искусства и предметов быта пушкинского времени из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Напомним, что михайловская часть маршрута «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» уже получила самые тёплые отзывы первых путешественников.

Смотрите также: https://pln-pskov.ru/culture/593400.html