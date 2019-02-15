ЖКХ

Небольшие мусоросортировочные комплексы могут появиться в районах Псковской области - Сергей Грахов

Строительство мусоросжигательного завода на территории Псковской области не запланировано, только мусороперерабатывающих комплексов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа на очередной сессии регионального парламента сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

«По срокам нацпроектов ориентируемся, что в 2021 году мы эти экотехнопарки построим. Если получится раньше, будет раньше», - добавил он.

По его словам, в настоящий момент на территории Псковской области работает два мусоросортировочных комплекса: на 1,5 млн куб. м в Котово и на 160 тыс. куб м в Великолукском районе. В экотехнопарках также будут установлены дополнительные мусоросортировочные комплексы. «Небольшие мусоросортировочные комплексы могут появиться в районах, что позволит уменьшить плечо доставки», - отметил Сергей Грахов.

«В течение марта мы уже какую-то понятную и ясную картину сможем вынести на общественное обсуждение. Мы готовы к конструктивной критике и конкретным предложениям. Среди вала критики, которая поступала во время эфиров на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 ФМ), я также вынес некое рациональное зерно», - заверил чиновник.