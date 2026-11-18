На постоянной основе ведется работа с перспективными потребителями газа. Так, за десять месяцев 2026 года подключено 62 объекта газопотребления, впервые начинающих отбор газа. В их числе — Приход храма Успения Божией Матери в городе Великие Луки, Приход храма в честь иконы Божией Матери Всецарица в деревне Русаново Великолукского муниципального округа, Приход храма во имя преподобного Мартирия Зеленецкого в городе Великие Луки, котельная в деревне Ущицы Куньинского округа для отопления МБОУ «Ущицкая средняя общеобразовательная школа», котельная в деревне Хотицы Псковского округа, крышные котельные жилых домов в Пскове, Псковском округе и Великих Луках, Псковская швейная фабрика «Славянка», региональная общественная организация «Зоозащита» в Пскове, медицинский центр, магазины и офисы.

Всего «Газпром межрегионгаз Псков» обеспечивает природным газом более 191,3 тысячи абонентов и 1 130 юридических лиц.

Для повышения качества обслуживания потребителей применяются электронные сервисы. За десять месяцев 2026 года количество пользователей сервиса «Личный кабинет» выросло на 5 084 абонента и составляет 52 482 пользователя. Среди юридических лиц удобство дистанционного сервиса «Личный кабинет» оценило более тысячи компаний. Ежемесячно около шести тысяч абонентов получают электронные квитанции, и более 50% абонентов получают одновременно и бумажную, и электронную квитанцию.