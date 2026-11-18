Более 1,32 миллиона домовладений в регионах РФ подключены к газовым сетям в рамках догазификации. Об этом на стратегической сессии, которая проходит с 18 по 20 ноября в Москве, рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. В мероприятии также приняли участие члены Правления ПАО «Газпром» Владимир Марков и Вадим Симдякин, руководители дочерних компаний Группы «Газпром межрегионгаз», эксперты в сфере управления и новых технологий.

Фотографии: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз»

К настоящему времени от жителей регионов РФ принято более двух миллионов заявок на догазификацию, 1,97 миллиона переведены в договоры. Техническая возможность подключения создана для 1,95 миллиона домовладений.

В Псковской области от жителей принято 21,1 тысяч заявок на догазификацию, газопроводы подведены к более 17,3 тысяч земельных участков, подключены к сетевому газу более 10 тысяч домовладений

В текущем году «Газпром межрегионгаз» отмечает 30-летие. Группа работает в 73 регионах страны, численность сотрудников превышает 147 тысяч человек, а количество абонентов-физических лиц — 33,4 миллиона. Среди приоритетных направлений работы наряду с поставками газа и развитием газовой инфраструктуры — оптимизация структуры Группы и цифровизация газовой отрасли.

Так, ведется работа по оснащению абонентов интеллектуальными приборами учета газа для телеметрического контроля поставок сетевого топлива, продолжается внедрение Единого пульта управления системами телеметрии в региональных газовых компаниях и газораспределительных организациях (ГРО).

Модель оптимизации Группы «Газпром межрегионгаз» направлена на консолидацию в регионах услуг по реализации газа, эксплуатации и строительству газовых сетей внутри одной компании по принципу «один субъект-одна ГРО». В рамках реструктуризации происходит слияние компаний по поставкам газа с газораспределительными организациями. Целевая структура уже достигнута практически во всех регионах Уральского федерального округа и в нескольких субъектах Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.