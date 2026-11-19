Реконструкция центральной котельной №1 продолжается в Пушкинских Горах. На объекте уже установили новые газовые котлы и завершили строительство систем газоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: министерство строительства и ЖКХ Псковской области / Max

Ход работ обсудили на выездном совещании под руководством первого заместителя министра строительства и ЖКХ региона Артёма Иванова.

Специалисты установили новые газовые котлы, смонтировали водораспределительное устройство и систему отопления. Кроме того, полностью завершено строительство систем наружного и внутреннего газоснабжения. Сейчас оформляется исполнительная документация.

В настоящее время специалисты продолжают монтаж дымовых труб и электропроводки.

Перевод котельной на природный газ — важный этап модернизации коммунальной инфраструктуры Пушкиногорского муниципального округа, направленный на повышение надежности теплоснабжения.