Готовность Псковской области к прохождению осенне-зимнего периода обсудили на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

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По словам главы региона, отопительный сезон в Псковской области стартовал с 23 сентября, к 5 октября запущен во всех муниципалитетах. Готовность объектов ЖКХ составляет 100%.

Для ликвидации аварий создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Бригады укомплектованы оборудованием, спецтехникой и готовы к работе в сложных погодных условиях.

Совместно с ГУ МЧС и другими заинтересованными ведомствами, а также отрядом содействия обороне и безопасности «Дружина» в рамках учений отрабатываются различные сценарии ЧС и ликвидации их последствий. Кроме того, формируется резерв материальных запасов для повышения устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения.

«Для безопасности на водоемах актуализированы региональный и муниципальные планы действий. Определены места традиционного выхода людей на лед. После введения запрета вместе с УМВД и ГУ МЧС будем проводить рейды», - подчеркнул Михаил Ведерников.

К зимнему содержанию дорог привлечено более трехсот единиц техники. Сформированы запасы ГСМ и противогололедных материалов.