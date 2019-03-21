ЖКХ

Проект по строительству второго пускового комплекса подземного водозабора в Пскове проходит согласование в Евросоюзе

Проект по строительству в Пскове второго пускового комплекса подземного водозабора проходит согласование в Евросоюзе. Об этом в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил директор «Горводоканала» Константин Болотин.

«Мы получили статус партнера и планируем в этом году строительство второго пускового комплекса подземного водозабора в Пскове. Предполагаемый бюджет проекта - 3,7 млн евро, в том числе 10% - наше софинансирование. Мы сейчас для участия в проекте ждем «последние штрихи» - согласование Евросоюза на участие и финансирование этого проекта», - сообщил директор предприятия.

После того, как необходимые согласования будут получены, «Горводоканал» планирует подписать грант-контракт и объявить аукцион по выбору подрядчика. «И в течение 2019 - 2020 годов планируем завершить работы, пустить в город 42 тыс. кубов воды в сутки, запустить все скважины и очистные сооружения в рамках этого проекта. Вот наши планы на два года», - резюмировал Константин Болотин, напомнив, что софинансирование проекта по строительству второго пускового комплекса подземного водозабора заложено в инвестиционную программу «Горводоканала», поэтому увеличения тарифа для жителей не потребуется.

Добавим, на реализацию данного проекта планируется привлечь средства по программе приграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 годы.