Новые общественные контейнерные площадки оборудовали в деревнях Староселье и Донышино Палкинского муниципального округа. В связи с установкой контейнеров мешковой сбор отходов в этих населённых пунктах отменён. Об этом сообщили в организации ООО «Экогрупп».

Изображение: ООО «Экогрупп»

На каждой площадке установили по одному контейнеру объёмом 1,1 кубометра.

Вывоз мусора будет осуществляться четыре раза в месяц - в первую, вторую, третью и четвёртую субботу.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте регионального оператора в разделе «Графики вывоза».