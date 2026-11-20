Игорь Максимов покинул пост директора Псковских тепловых сетей, об этом он сообщил в своем обращении к коллективу, опубликованном в Мах-канале предприятия.

«Сегодня последний день моей работы в качестве директора Псковских тепловых сетей. Я благодарю вас за 11 лет совместной тяжелой, созидательной работы. За эти годы мы вместе прожили не мало катаклизмов: безденежье, дефолты, эмбарго, ковид, начало специальной военной операции. Но вместе мы выдержали, и сегодня Псковские тепловые сети - это высокотехнологичное, современное, финансово устойчивое предприятие. Предприятие, безусловно выполняющее обеспечение двухсоттысячного города. Но теплосети - это, прежде всего, люди. Отзывчивые, умные, служащие Отечеству, а не вождям. Это тепло нашего города. Всем спасибо, я думаю, что дороги судьбы еще сведут нас вместе», - сказал Игорь Максимов.

Этот пост он занимал в разные периоды времени: с 2000 года по январь 2005 года и с 2020 года по настоящее время.