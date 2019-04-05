ЖКХ

10 млрд рублей потребуется на приведение коммунальной инфраструктуры Псковской области в порядок

10 млрд рублей потребуется на приведение коммунальной инфраструктуры Псковской области в порядок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на рабочем совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Псковской области председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

В целом степень износа коммунальных сетей в регионе сейчас составляет 78%. Это самый высокий показатель по СЗФО, пояснил он. «По предварительным оценкам, на приведение систем в нормативное состояние потребуется 10 млрд рублей. С 2012 по 2016 годы финансовые вливания в коммунальную инфраструктуру Псковской области составили 3,3 трлн рублей. С 2016 года и по сей день финансовых вливаний из федерального бюджета в структуру ЖКХ Псковской области не было, поэтому администрация региона решает проблемы своими силами», - констатировал Сергей Грахов.

По его словам, благодаря поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ область готовит ПСД для участия в программе ЖКХ. В том числе, по Пскову в рамках этой программы планируется 10 мероприятий по объектам водоснабжения и 7 мероприятий по объектам водоотведения на сумму 470 млн рублей.

Председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин призвал власти Псковской области ускорить подготовку проектно-сметной документации и подачи соответствующей заявки.