ЖКХ

Под строительство экотехнопарков в Псковской области уже подобраны два земельных участка

Для работы с населением Псковской области администрацией региона была создана горячая линия по работе регоператора по обращению с ТКО и мусорной реформе в целом. Количество звонков на эту линию в начале ее работы достигало 200-300 в неделю, но в настоящее время оно существенно сократилось. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов в рамках парламентского часа, посвященного мусорной реформе, сегодня, 30 мая, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Он также отметил, что среди рекомендаций, выданных регоператору по обращению с ТКО, было указано на необходимость распространения памяток среди населения о мусорной реформе. «По нашей информации эту рекомендацию регоператор выполнил. Также информирование населения проходит через СМИ и соцсети», - уточнил Сергей Грахов.

Также чиновник уточнил, что с жителями Псковской области будет обсуждаться расположение экотехнопарков в регионе. «В апреле в Министерство природных ресурсов направлена заявка на строительство экотехнопарка на 500 млн рублей. В настоящий момент выбрано два земельных участка под эти цели - в Палкинском районе и на границе Великолукского и Куньинского районов. Но, прежде всего, мы намерены обсудить это с жителями. Еще раз повторю, речь идет ни в коем случае не о полигоне, а о сортировке и переработке», - добавил он.

Сергей Грахов сообщил, что в экотехнопарк будут допускаться предприниматели, которые имеют желание открыть на таких площадках профильное производство. «По нашему мнению, это станет драйвером для развития предпринимательства в регионе, плюс - дополнительные рабочие места», - заявил он.