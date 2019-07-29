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ЖКХ

В Госдуме сообщили, что законопроект о единой квитанции по ЖКУ должен быть принят осенью

29.07.2019 09:24|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о единой квитанции, в которой будут указаны все жилищно-коммунальные платежи, должен быть принят Госдумой в осеннюю сессию, он будет способствовать решению проблемы задолженности собственников и, возможно, позволит несколько снизить тарифы. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Мы постараемся ускориться максимально по этому законопроекту. Он очень нужный. Я думаю, мы просто обязаны в осеннюю сессию его принять полностью, тем более, все соответствующие положительные отзывы у нас в наличии», - сказал депутат. Документ был внесен 19 июня и еще не прошел первое чтение.

Путаница с квитанциями

Пахомов пояснил, что данный «законопроект устраняет сложившуюся практику в отдельных регионах, а таких много, где людям каждый месяц каждая ресурсоснабжающая организация присылает свою отдельную квитанцию, и в итоге у потребителей скапливаются несколько платежных документов, в которых они путаются». «Это как небольшие регионы, как Ульяновск, так и крупные республики, например Башкирия», - добавил он.

Законопроектом предусматривается введение такого вида квитанции, как единый платежный документ (ЕПД), «в котором будет досконально расписано, что, кому и сколько гражданин должен, чтобы он уже на месте мог определиться, за что платить, а за что нет». «Такой вариант тоже предусмотрен - гражданин может что-то вычеркнуть, если он с чем-то не согласен. И сам ЕПД тоже должен платежную дисциплину повысить и позволить сократить расходы с выставлением квитанций, счетов разными организациями», - продолжил Пахомов. Законопроект, согласно тексту, при этом не предусматривает обязательную замену отдельных квитанций на ЕПД.

Депутат пояснил, что сейчас каждая ресурсоснабжающая организация содержит штат сотрудников, «которые все это рассчитывают, все это распечатывают, рассылают». Проект закона предусматривает привлечение для этого расчетных центров, которым поставщики жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будут направлять данные.

«Сегодня уже есть система единых расчетных центров, которые выпускают единый платежный документ, каждый регион сам определяет, как это делать. В некоторых регионах таких центров несколько, но регионов, где бы их не было, нет. Где-то это частные организации, где-то муниципальные, а где-то это единый расчетный региональный центр, который занимается только тем, что собирает всю информацию и печатает платежный документ», - заметил парламентарий.

Тарифы на ЖКУ не вырастут

По мнению Пахомова, применение данного механизма никак не может привести к удорожанию услуг, так как ресурсоснабжающие организации и так сейчас тратят средства на обработку данных и рассылку квитанций, чем на основании договоров будут заниматься расчетные центры.

«Регион устанавливает тариф на эту работу, но, как правило, сегодня эти средства уже заложены у поставщиков, сегодня они деньги тратят. Просто, учитывая оптимизацию, это наоборот должно бы кроме удобства привести к понижению [трат жильцов]. Мы хотим, чтобы повысилась прозрачность, поднялась собираемость, чтобы людям стало проще, удобнее платить, но при этом, чтобы расходы даже снизились», - заверил депутат, уточнив, что «такой вариант есть, но ни в коем случае возрасти расходы не должны».

Электронные квитанции

Законопроект, в том числе, предусматривает рассылку электронной версии ЕПД, но, как констатировал собеседник агентства, говорить о полном отказе от бумажных «платежек» рано, так как должна заработать необходимая информационная система, функционирующая сейчас только в тестовом режиме. «За этим будущее в любом случае», - резюмировал Пахомов.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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