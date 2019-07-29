ЖКХ

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области призвал жильцов не экономить за чужой счет

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов попросил собственников не экономить за счет других. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Сергей Грахов озвучил такую просьбу 1 августа на встрече с журналистами.

«Мы - жители - должны понять, что жилье, ЖКХ, сети, соответствующее оборудование - это все в той или иной степени находится в ответственности. Об этом всем мы должны заботиться совместными усилиями. И даже если ремонтируется труба - в этом принимают участие все жители, потому что стоимость этих работа прописана в тарифе, - отметил председатель комитета. - Мы должны как рачительные хозяева относиться к собственному имуществу, а не пытаться сэкономить за счет других. Когда кто-то пытается так экономить - получаются дыры, из-за которых серьезные предприятия испытывают серьезные затруднения».

Кроме того, Сергей Грахов добавил, что чиновники, занимающиеся вопросами ЖКХ, «не закрыты в своих кабинетах и готовы работать с людьми». Также председатель комитета, чтобы разрешить основную долю проблем, связанных с ЖКХ, посоветовал собственникам и управляющим компаниям найти общий язык: «Когда жильцы и управляющие организации находят общий язык - их взаимодействие играет новыми красками. Зачастую все удовлетворены действиями друг друга».