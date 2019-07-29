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ЖКХ

Депутаты гордумы Пскова ознакомились с состоянием котельных «Псковских тепловых сетей»

07.08.2019 16:43|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковской городской Думы продолжили серию выездов на муниципальные предприятия города с целью знакомства с их деятельностью и контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на модернизацию предприятий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 7 августа, и.п. главы города Елена Полонская и депутаты Сергей Колосов, Ольга Федорова, Григорий Стороненков и Валерий Тюменцев ознакомились с текущим состоянием котельных МП г. Пскова «Псковские тепловые сети». В тонкости, связанные с работой данных объектов, их посвятили директор ПТС Александр Коростелев и заместитель главного инженера по производству Андрей Лебедев.

На сегодняшний день предприятие эксплуатирует 27 котельных мощностью 990,26 Гкал/час; 266,4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении и 93 центральных тепловых пункта. В этом году на ПТС должны начаться масштабные работы по реконструкции котельных и перекладке сетей. Этот грандиозный проект будет реализован в течение трех лет. Как подчеркнула Елена Полонская, вопрос модернизации коммунальной инфраструктуры для нашего города крайне актуален, так как позволит провести обновление оборудования, повысить надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения, улучшить качество поставляемых услуг. Это стало возможным благодаря налаженному конструктивному сотрудничеству псковского региона с Фондом содействия реформированию ЖКХ, добавила она.

Благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову Псковская область вошла в программу Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой «Псковские тепловые сети» получат порядка 268 млн рублей, из которых около 161 млн рублей - средства фонда, а объем затрат из областного и городского бюджетов — по 53,6 млн рублей. Всего же в планах губернатора и администрации Псковской области привлечь на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры региона около 1 млрд рублей.

Начался выезд депутатов с посещения районной котельной №1 (Гаражный проезд, 12), которая обеспечивает теплом и горячим водоснабжением жителей микрорайона Завеличье в границах улиц Балтийская, Владимирская, Коммунальная, Юбилейная и Генерала Маргелова. Котельная введена в эксплуатацию в 1991 году и на сегодняшний день находится на компьютерном управлении.

Рядом с котельной №1 располагаются основные службы Псковских теплосетей: автобаза, ремонтно-механический цех, цех по ремонту электрооборудования, службы наладки и материально-технического снабжения, а также цех теплогидроизоляции, в котором сегодня побывали депутаты. Цех работает с 1995 года и на протяжении всего этого времени обеспечивает потребности предприятия в теплогидроизолированных трубах.

Как пояснил Александр Коростелев, говоря о планах по обновлению котельной №1, в рамках проекта «Модернизация системы теплоснабжения Пскова» в 2022 году будет выполнена модернизация сетевой установки котельной с установкой дополнительного сетевого насоса и автоматизированной системой управления насосным агрегатом. Необходимость данных работ вызвана высокими темпами застройки Завеличья и, как следствие, увеличением тепловых нагрузок. Кроме того, в 2021-2022 годах будет выполнена реконструкция теплотрассы от котельной №1 до ул. Рокоссовского с увеличением диаметра с 530 до 630 мм и реконструкция теплотрассы от котельной №18 (Маргелова 2км) с увеличением диаметра с 426 до 530 мм.

Далее депутаты посетили котельную №26 на улице Леона Поземского, 124. Она была введена в эксплуатацию в 2013 году в связи с тем, что из-за новой застройки в районе улиц Ижорского батальона и Алехина стало не хватать мощности на котельной №10. В настоящее время котельная оснащена тремя котлами, а в перспективе, если микрорайон будет активно застраиваться, здесь дополнительно установят еще два котла.

По словам Александра Коростелева, на тепловых сетях котельной предусмотрена реконструкция теплотрассы от школы №3 до котельной №26 с увеличением диаметра с 159 до 300 мм, что позволит значительно повысить качество обеспечения населения теплом и горячим водоснабжением и обеспечить теплоснабжение вновь возводимых объектов.

В завершение выезда депутаты гордумы побывали на котельной №27 «Элтерм» (ул. Солнечная, 14). Объект был передан «Псковским тепловым сетям» от завода «Элтерм» в августе 2013 году в не самом лучшем виде. «Когда мы ее получили, с потолка текло. Много сил и средств вложили, чтоб привести ее в надлежащее состояние», - вспомнил Александр Коростелев.

В 2020 - 2021 годах котельную ждет полная реконструкция в рамках проекта модернизации системы теплоснабжения Пскова, что повысит качество теплоснабжения и горячего водоснабжения населения района. На котельной заменят физически изношенное оборудование и установят два котла. После этого объект возьмет на себя нагрузку котельной №7 (ул. Советская Армии, 54), оборудование которой устарело и морально, и физически.

Посетив котельные, парламентарии впечатлились масштабами работ, которые были здесь выполнены в последние годы, а также порадовались реальным перспективам обновить оборудование ПТС в рамках сотрудничества с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Депутат Ольга Федорова отметила высокий профессионализм сотрудников теплосетей. Всего же на сегодняшний день в ПТС трудится 988 человек, и благодаря их работе объекты, находящиеся в ведении предприятия, представляет собой «красивую картинку», отметила она.

Григорий Стороненков отметил, что в ПТС идет постоянная модернизация и реконструкция в рамках инвестпрограммы, что позволяет значительно улучшить качество обслуживания псковичей. Между тем, Елена Полонская подчеркнула, что предприятие не смогло бы реализовать все планы по модернизации без федеральной и региональной финансовой поддержки. Некоторые проблемы муниципальных предприятий, по ее мнению, нужно решать в комплексе. Например, проблему негативного воздействия воды на оборудование теплосетей. «По итогам посещения муниципальных предприятий планируется организовать депутатский час. Составим резолюцию с предложениями и от имени гордумы направим губернатору, чтоб минимизировать негативное воздействие», - пояснила и.п. главы города.

Валерий Тюменцев отметил положительный эффект от выездов на муниципальные предприятия, поскольку знакомство с их деятельностью изнутри позволяет депутатам более взвешенно подходить к принятию решений на благо псковичей.

Теги: #ЖКХ #птс #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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