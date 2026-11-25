Мусороперегрузочная станция возле деревни Ветошка Псковского муниципального округа будет экономить почти 50 млн рублей в год. Об этом в эфире «Прямой линии» на ВГТРК «Псков» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Во-первых перегрузка – это не свалка и не полигон. Без переработки и хранения и капитального строительство. Законами ни слушания, ни экспертиза не предусмотрены. Нормы все соблюдены, назначение участка соответствует. Норма нахождения у жилых домов – 100 метров, там получается 900 метров. Участок не находится в зоне подтопления. Если говорить об экономике, наличие такой площадки будет экономить почти 50 млн рублей в год. Это те средства, которые легли бы в тариф, и которые платили бы люди. Экономическая целесообразность налицо. Что касается контроля, то Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура будут следить за соблюдением необходимых требований», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, мусороперегрузочную станцию планируют построить на территории бывшего асфальтового завода вблизи псковской деревни Ветошка.