Депутаты Законодательного Собрания Псковской области утвердили минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2027 год в ходе очередной сессии регионального парламента. Повышение на 15% объясняют необходимостью заменить все лифты до 2030 года, однако часть парламентариев назвала рост чрезмерным и потребовала сначала сделать работу Фонда капремонта прозрачнее, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для домов без лифта он составит 14,92 рубля за квадратный метр общей площади помещения в месяц, для домов с лифтом — 17,05 рубля.

Согласование необходимо, чтобы правительство Псковской области могло установить данные тарифы до 1 декабря. Это требуется для выполнения региональной программы капитального ремонта, которая действует с 2014 по 2058 год. Размер взноса рассчитывали по рекомендациям Минстроя России, утверждённым приказом от 27 июня 2016 года № 454/пр.

Согласно этим рекомендациям, плату рекомендуется повышать каждый год не меньше, чем на индекс потребительских цен.

Основанием для принятия постановления стали статьи 156 и 167 Жилищного кодекса РФ, а также закон Псковской области от 11.12.2013 № 1336-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области». В данном законе указано, что минимальный размер взноса устанавливается на очередной год ежегодно до 1 декабря.

«Согласно документам, размер взноса должен рассматриваться ежегодно. Сегодня еще и по поручению Минстроя России должны быть заменены все лифты до 2030 года. Нам необходимо 240 миллионов рублей, чтобы заменить все лифты. Поэтому предлагается минимальный размер взноса поднять на 15%», - пояснила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ксения Григорьева.

«То есть индекс потребительских цен – 15%?» - спросил депутат от КПРФ Дмитрий Михайлов.

«Это тот минимум, на который Минстрой рекомендует поднимать взнос. Сегодня он в три раза выше, чем есть в Псковской области», - ответила Ксения Григорьева.

«То есть могли на 7% поднять, но решили на 15%?», - также спросил Дмитрий Михайлов.

«Я голосовать буду категорически против. Я все понимаю, но пока мы не сделаем работу Фонда капремонта прозрачнее – о повышении и говорить не стоит. Пять лет назад к нам обратились жители дома на улице Гражданской. Им представили смету по ремонту крыши выше семи миллионов. Собственники возмутились и обратились к сторонним сметчикам, в итоге смету утвердили почти на три миллиона меньше. То есть мы сохранили им эти деньги. Такая же ситуация на Яна Фабрициуса с ремонтом фундамента – говорят, что нужно 35 миллионов. Фонд просит собственников эту стоимость утвердить. Как это проверить? Кому подотчетен Фонд? Такое чувство, что никому. Собственникам должны говорить конкретные цифры, а не абстрактные», - высказала свое мнение депутат от «Справедливой России» Наталья Тудакова.

«Касаемо высказываний об определении стоимости. Это вопрос о предельно допустимой стоимости, которую ФКР направляет собственникам. Собственники должны утвердить предельно допустимую стоимость, это не конечная сумма. Затем, будет определена конкретная стоимость работ. Это не значит, что все деньги собственников будут потрачены. Они будут потрачены после разработки проектно-сметной документации. Отчеты мы всегда публикуем, все акты в свободном доступе», - высказался директор Фонда капитального ремонта Андрей Анисимов.

«Мы недавно с ним в 2026 году тесно взаимодействовали. Это можно наблюдать в моих соцсетях. Вам говорят о предельных стоимостях простым языком: "У вас есть столько-то денег, доверите ли вы их управляющей компании?". Когда документация готовится, граждане собираются, информация доводится. Кто хочет – тот знает. Затем уже говорятся конкретные суммы. Также было сказано, что есть компания, которая контролирует ход работ. С зимы по нынешний момент этот инструмент работает. В части повышения, никто не захотел услышать, что стоимость должна быть в три раза выше. Эта история буксует. Коллеги, это наша работа в том числе. Никто не мешает нам собрать круглый стол с правительством и посмотреть на проблему всесторонне. Давайте двигаться последовательно», - прокомментировал ситуацию Алексей Севастьянов.

«Мы с вами почти соседи. Появился профильный комитет. Вольности в цифрах никто делать не будет. Давайте пригласим всех, кого нужно. Давайте рассмотрим. Я стоял у истоков создания фонда. Вольностей себе в госструктуре себе никто не позволяет», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

«Я бы попросил: перед тем, как в публичную плоскость выводить такую информацию – обратитесь ко мне. Мы вам все покажем и расскажем: программу 2026 года и другие. Поддерживаю предложение на профильном комитете данный вопрос рассмотреть. Все специалисты придут и все расскажут. Просьба – аккуратно, учитывая, что идет прямой эфир, надо не забывать, что у нас огромный долг по капремонту. Кто-то с доверием, а кто-то без него эти оплаты проводит. Давайте совместно отработаем. Если вы считаете, что мы неправы, давайте сделаем все прозрачнее», - прокомментировал заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный.

«Мы будем принимать правила депутатской этики. Надеюсь, что все, а не только члены комиссии, внимательно почитали, что там. Одним из пунктов нарушения – предоставление публичной, в соцсетях недостоверной информации. Поэтому, пожалуйста, внимательно изучите. Рычагов, чтобы получить достоверную информацию, у нас предостаточно. Будьте внимательны. Скоро этот закон примем, и уже представители правительства не на сессии будут требовать достоверности, а писать бумагу по нарушению депутатской этики», - сказал Игорь Дитрих.

«Хотел бы по доведениям до сессии. Впервые, чтобы исполнительная власть делала упреки исполнительной. Если есть сомнения – зачем озвучивать здесь. Наталья Викторовна отстаивает интересы избирателей. Исполнительная власть не вправе ставить в упрек законодательной – что говорить, а что нет», - высказался Дмитрий Михайлов.

«Речь шла о достоверности данных. Мы указали на то, что есть профильный комитет, и там можно обсудить все вопросы. Наталья Викторовна сказала о непрозрачности. Это серьезное обвинение в адрес исполнительной власти. ФКР в случае непрозрачности может отвечать перед прокуратурой. С принятием закона о депутатской этике, этот вопрос будет отдельно обсуждаться. Мы говорим про всех участников процесса. Мы понимаем, что это может дискредитировать Законодательное Собрание. Я призываю всех нас перепроверять те данные, которые мы даем в общественной плоскости. Это касается всех сфер. Давайте уважать друг друга и давать проверенную информацию. У нас множество рычагов для этого», - добавил председатель ЗакСа Борис Елкин.

«Я в рамках уважения к коллегам. У нас говорили, что парламент не место для дискуссий. Я считаю иначе. Я не считаю, что информация непроверенная. Зачем решать проблемы кулуарно? Зачем мы тогда сюда приходим? Давайте обсуждать все здесь», - высказал свое мнение депутат от ЛДПР Антон Минаков.

«Нам никто не мешает, как депутатам, за пределами сессий освещать информацию в общественном поле. Мы должны информацию перепроверять. Если она может быть некорректной – это серьезные последствия. Любая информация, которая появится в СМИ, для исполнительной власти может быть чреватой проверкой надзорных органов. То есть им, помимо основной работы, нужно будет оправдываться за чьи-то слова. Это очень интересный сигнал, давайте его отработаем. На этой или следующей неделе давайте проведем совещание. Потом это можно будет осветить в СМИ» - сказал Борис Елкин.

«Уважаемые коллеги. Мы – площадка для дискуссий. Мы – площадка для выработки решений. К нам обращаются граждане. Мы – проводник для них с исполнительной властью. Мы не должны кричать в микрофоны. Нам нужно вести разъяснительную работу. Было видно, что жители не совсем представляют процесс. Люди пришли и сказали – фундамент сделать – 35 миллионов, сейчас сделаем смету, и все уточним. Наталья Викторовна имела прекрасную возможность обратиться в ФКР, посмотреть документы, прежде чем дать ответ. С таким материалом, придя сюда, судьбу их вы знаете? Вам люди до конца не сказали? Давайте воспользуемся возможностями эфира. Люди разное говорят, но вы это проверить должны. Обсудить с коллегами. У нас достаточно площадок. Вчера на комитетах, например. На "пятиминутке гнева". Разъясните людям, если дорого стало жить – это правда. Давайте конкретные шаги решения проблем и советы людям. Давайте конкретику предлагать людям, а не сотрясать воздух», - высказался Алексей Севастьянов.

«Возможностей обсудить на комитете этот вопрос не было», - добавил Антон Минаков.

«Вчера этот вопрос не задал ни один человек. Если кто-то не является участником – мы всегда им рады. Все комитеты прошли в один день. Говорить о том, что этого не было – некорректно. Этот вопрос известен еще с фракций», - заключил дискуссию Борис Елкин.

За проголосовало 23 депутата, против – 3.