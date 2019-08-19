ЖКХ

Жители Писковичей около суток провели без воды

Из кранов жителей деревни Писковичи Псковского района около суток не шла вода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

Фото из Instagram

«Не самое красивое фото, правда? Сейчас так выглядит вода в Писковичах, которой опять не было сутки», - написала 21 августа в соцсети «Instagram» местная жительница и прикрепила к сообщению фотографию воды.

Как Псковской Ленте Новостей сообщил замглавы Псковского района Владимир Кузь, к 13.00 состояние воды из кранов в Писковичах нормализовалось.

«Вчера в 14.00 там была авария. Несерьезная, но на ржавом, очень старом большом участке. И чтобы больше к нему не возвращаться, если вдруг произойдет что-то еще, - поменяли его полностью. Вместе с задвижками, - отметил Владимир Кузь. - Воду жителям дали 21 августа в 10.00. И в 13.00 она уже была без грязи. Теперь на том участке такого не предвидится: все будет работать долго и счастливо».