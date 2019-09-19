ЖКХ

Во все микрорайоны Пскова 24 сентября тепло подадут одновременно

Во все микрорайоны Пскова тепло подадут одновременно. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города. Отопительный сезон в Пскове, напомним, стартует с 24 сентября.

По словам представителя управления городского хозяйства администрации Пскова, среднесуточная температура на улице в Пскове в течение пяти суток снижалась до +8 градусов. В связи с этим было принято решение начинать отопительный сезон. Во все микрорайоны города тепло подадут одновременно.

На объектах социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы, поликлиники Пскова отопительный сезон уже начался. Теплоподача осуществлялась по заявкам от учреждений.

Управление городского хозяйства администрации Пскова проинформировало все управляющие компании о необходимости создания аварийных бригад сантехников на период старта отопительного сезона для развоздушивания теплосистемы в многоквартирных домах.