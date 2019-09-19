ЖКХ

Директор УК «Псковжилсервис»: Одновременно всем жителям Пскова отопление не дадут

Одновременно всем жителям Пскова дать отопление технически невозможно, заявил директор управляющей организации «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в эфире радио «Эхо Москвы» Псков (102.6 FM).

«Большинство людей не понимает, как работает система теплоснабжения. Если мы запустим тепло одновременно во все дома - одновременно дадим нагрузку - трубы будут играть как струны. Будет тепловое расширение, тепловое сжатие. Такое изменение нагрузки - риск аварийной ситуации, - отметил Андрей Тарасов. - Запуск котельных не производят в резком режиме, чтобы уменьшить такой риск».

Напомним, по данным пресс-службы ОМСУ Пскова, во все микрорайоны города тепло подадут одновременно, 24 сентября.